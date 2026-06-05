'Не проходил мимо чужой беды': оккупанты ударом по Орехову убили мужчину, который кормил брошенных животных. Фото

Российские оккупанты недавно обстреляли Орехов в Запорожье. В результате вражеского обстрела погиб житель города Владимир Петровский.

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Несмотря на опасность, мужчина ежедневно кормил десятки брошенных и беззащитных собак и кошек, во время очередной кормежки рядом с ним взорвался вражеский снаряд. О гибели Владимира Петровского пишет местное издание "Трудовая слава. Новости Орехова".

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Журналисты сообщили, что в Орехове в результате вражеского обстрела погиб Владимир Петровский. Он заботился о брошенных животных в городе.

"Владимир Петровский – человек с большим сердцем, несмотря на постоянную опасность он оставался в городе и ежедневно кормил десятки брошенных собак и кошек в отдаленном и чрезвычайно опасном районе Орехова", – говорится в сообщении.

В газете уточнили, что российский снаряд попал рядом с Владимиром, когда он снова принес еду животным. В тот день враг бил по городу из РСЗО.

"Мы потеряли человека, который не проходил мимо чужой беды и до последнего помогал беззащитным животным в прифронтовом городе, где из-за боевых действий многие животные остались без хозяев. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Владимира", – написала в сети Ольга Метрова.

В комментариях к ее сообщению люди, знавшие Владимира Петровского, оставляют полные грусти из-за его гибели сообщения

"Очень хорошо знала его отца...Владимир старший был достойным человеком, светлая память ему... И думаю свои лучшие черты сын унаследовал от папы... Светлая память Володе Петровскому младшему, очень обидно, что теряем людей с добрыми сердцами, которые могли бы жить, если бы не эта проклятая война", – вспоминает о погибшем Людмила Переведенцева.

Когда именно произошел обстрел, журналисты не уточнили. Вероятно, речь идет об обстрелах оккупантами города 28 мая – в сообщении районной газеты есть скриншот сообщения о гибели Владимира, в котором указано, что его жизнь оборвалась в четверг.

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