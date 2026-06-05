Российская ракета снесла квартиру: в сети рассказали о семье, которую РФ убила ударом по Днепру. Фото

В ночь на 2 июня в результате российской атаки на Днепр погибла целая семья – женщина, ее двухлетний сын и гражданский муж. Российская ракета уничтожила квартиру, где жила семья, на четвертом этаже дома.

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Об этом рассказали в группе Наш город Днепр. Родственники до последнего надеялись увидеть их живыми.

Что известно

Днепрянке Марине в июле должно было исполниться 35. Ее сыну Олегу в сентябре было бы три года.

"Марина, ее двухлетний сын Олег и гражданский муж Юрий погибли в ночь на 2 июня — после того, как российская ракета снесла их квартиру на четвертом этаже днепровской четырехэтажки", – говорится в заметке.

Отмечается, что их родственница Валентина надеялась, что их найдут живыми, и ждала на месте удара с утра до 15:00 — пока их достали последними. Женщина говорит, что до последнего верила, потому что телефон Юрия еще звонил.

"Нет ничего, ни документов, ничего из той квартиры не осталось", — рассказала Валентина.

Что известно о российской атаке на Днепр 2 июня

В ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор Россия нанесла удары по Днепру. Враг направил на город ракеты, прозвучала серия взрывов, частично разрушен двухэтажный дом. В результате атаки погибли 16 человек, среди которых двое детей, и 42 человека пострадали.

Из-за российской атаки зафиксировано частичное разрушение многоквартирных домов, повреждение предприятия, пожарной части и гаражей, а также уничтожение автомобилей.

По состоянию на 14:00 к полицейским уже обратились 146 граждан с сообщениями о повреждении имущества в результате ночного обстрела.

На местах попаданий работали все профильные службы – правоохранители, спасатели, медики и коммунальщики. Полицейские обеспечивали охрану общественного порядка, оказывали помощь гражданам и документировали последствия военного преступления России против мирного населения.

По состоянию на 17:00 в Днепре завершилась поисково-спасательная операция в жилом квартале, по которому ночью попали российские ракеты. Количество жертв возросло до 16 человек. Также в результате атаки российских террористов ранения получили 42 жителя города.

Среди погибших в Днепре в тот день – 45-летняя работница КП "Теплоэнерго" Наталья Котенкова. Женщина проработала в тепловой отрасли более 20 лет. Коллеги ценили не только за профессиональные знания, но и за доброту, человечность и искреннее отношение к окружающим. Близкие запомнили ее жизнерадостным, ответственным и светлым человеком.

Атаке подверглись также и другие города области. В Каменском вспыхнули пожары в жилых домах, повреждены административное здание и многоквартирные дома. Три человека получили ранения.

Под обстрелами также оказались громады Никопольского, Синельниковского и Криворожского районов.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как 86-летняя жительница Днепра Людмила Кирилловна рассказала о последствиях российского удара по дому, в котором она жила вместе с сыном. В день своего рождения женщина осталась без жилья и ждала спасения 50-летнего сына, который оказался под завалами.

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