'Война забирает самое дорогое – жизни': в результате удара РФ по Днепру погибла работница КП 'Теплоэнерго'. Фото

Из-за российской атаки на Днепр в ночь на 2 июня, погибла 45-летняя работница КП "Теплоэнерго" Наталья Котенкова. В тепловой отрасли женщина работала более 20 лет.

О гибели коллеги сообщили в КП "Теплоэнерго". На странице предприятия в Facebook коммунальщики выразили соболезнования родным и близким погибшей.

"Невозможно найти слова, которые могли бы утолить боль от этой потери. Война забирает самое дорогое – человеческие жизни. Забирает добрых, искренних и трудолюбивых людей, которые должны были жить, любить, мечтать и радоваться каждому новому дню. Коллектив КП "Теплоэнерго" выражает искренние соболезнования маме Натальи, ее родным, близким и всем, кто знал и любил ее", – отметили в заметке.

Что известно о Наталье Котенковой

Высшее образование Наталья получила в Национальной металлургической академии Украины. Свой профессиональный путь она начала контролером теплового хозяйства. Впоследствии она стала специалистом по сбыту тепловой энергии Центра обслуживания абонентов.

"Более 20 лет своей жизни Наталья посвятила тепловой отрасли ... За годы работы зарекомендовала себя как ответственный, внимательный и искренний человек, который всегда с уважением относилась к людям и добросовестно выполняла свое дело", – рассказали коммунальщики.

Коллеги ценили не только за профессиональные знания, но и за доброту, человечность и искреннее отношение к окружающим. Близкие запомнили ее жизнерадостным, ответственным и светлым человеком.

Российская атака на Днепр

В ночь на 2 июня оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки частично разрушены жилые дома, возникли пожары, повреждена гражданская инфраструктура.

По состоянию на момент публикации, известно о 12 погибших, среди них двое детей. 37 горожан пострадали. Часть пострадавших госпитализировали, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

"У них осколочные ранения, переломы, рваные и резаные раны, минно-взрывные и акубаротравмы", – сообщил Александр Ганжа.

В Днепре из-за атаки частично разрушился двухэтажный дом и квартиры в другой многоэтажке. Также повреждены предприятие, пожарная часть, гаражи и автомобили.

Последствия атаки фиксируют и в других городах области. В Каменском вспыхнули пожары в жилых домах, повреждены административное здание и многоквартирные дома. Три человека получили ранения.

Под обстрелами также оказались громады Никопольского, Синельниковского и Криворожского районов.

Как сообщал OBOZ.UA, 86-летняя жительница Днепра Людмила Кирилловна рассказала о последствиях российского удара по дому, в котором она жила вместе с сыном. В день своего рождения женщина осталась без жилья и ждет спасения 50-летнего сына, который оказался под завалами.

