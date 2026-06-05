Россия убила три поколения семьи: в результате атаки на Днепр 20-летний спортсмен потерял маму, бабушку и 8-летнего брата

В результате российской атаки на Днепр в ночь на 2 июня погибли три поколения семьи Котляровых – бабушка, мама Татьяна Котлярова и ее 8-летний сын Илья. Единственным, кто выжил в семье, стал 20-летний Иван Котляров.

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Парень – спортсмен и судья федерации "Сакура". О гибели семьи и судьбе Ивана Котлярова сообщила президент федерации Юлия Небогатова.

После российского ракетного удара по Днепру стало известно, что среди погибших оказалась семья Котляровых. Вражеская атака унесла жизни Татьяны Котляровой, ее маленького сына Ильи и бабушки семьи.

Президент федерации "Сакура" Юлия Небогатова рассказала, что давно знала семью лично. Погибшие были светлыми и искренними людьми, которых уважали в спортивном сообществе. Она отметила, что трагедия всколыхнула всю большую семью федерации.

Чудом выжить удалось лишь 20-летнему Ивану Котлярову. Юноша занимается спортом, работает судьей федерации "Сакура" и, по словам коллег, пользуется большим уважением среди спортсменов.

Всего в результате массированного российского обстрела Днепра в ночь на 2 июня погибли 16 человек. Спасатели и правоохранители продолжали ликвидацию последствий атаки, а местные власти призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Светлая память погибшим. Искренние соболезнования родным и близким семьи Котляровых.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Днепре в больницах на данный момент остаются 22 человека, которые пострадали в результате российского обстрела города 2 июня. Из них четверо пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

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