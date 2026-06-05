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Россия убила три поколения семьи: в результате атаки на Днепр 20-летний спортсмен потерял маму, бабушку и 8-летнего брата

Катя Помазан
War
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Россия убила три поколения семьи: в результате атаки на Днепр 20-летний спортсмен потерял маму, бабушку и 8-летнего брата
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В результате российской атаки на Днепр в ночь на 2 июня погибли три поколения семьи Котляровых – бабушка, мама Татьяна Котлярова и ее 8-летний сын Илья. Единственным, кто выжил в семье, стал 20-летний Иван Котляров.

Парень – спортсмен и судья федерации "Сакура". О гибели семьи и судьбе Ивана Котлярова сообщила президент федерации Юлия Небогатова.

Россия убила три поколения семьи: в результате атаки на Днепр 20-летний спортсмен потерял маму, бабушку и 8-летнего брата

После российского ракетного удара по Днепру стало известно, что среди погибших оказалась семья Котляровых. Вражеская атака унесла жизни Татьяны Котляровой, ее маленького сына Ильи и бабушки семьи.

Россия убила три поколения семьи: в результате атаки на Днепр 20-летний спортсмен потерял маму, бабушку и 8-летнего брата

Президент федерации "Сакура" Юлия Небогатова рассказала, что давно знала семью лично. Погибшие были светлыми и искренними людьми, которых уважали в спортивном сообществе. Она отметила, что трагедия всколыхнула всю большую семью федерации.

Чудом выжить удалось лишь 20-летнему Ивану Котлярову. Юноша занимается спортом, работает судьей федерации "Сакура" и, по словам коллег, пользуется большим уважением среди спортсменов.

Всего в результате массированного российского обстрела Днепра в ночь на 2 июня погибли 16 человек. Спасатели и правоохранители продолжали ликвидацию последствий атаки, а местные власти призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Светлая память погибшим. Искренние соболезнования родным и близким семьи Котляровых.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Днепре в больницах на данный момент остаются 22 человека, которые пострадали в результате российского обстрела города 2 июня. Из них четверо пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

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