Не прорыв, а инфильтрация: Селезнев объяснил, что происходит на Белозерском направлении

Недавние события вблизи Рубежного и Веселого на Белозерском направлении вызвали волну обсуждений в обществе и СМИ. На картах боевых действий можно увидеть узкие полосы продвижения российских сил вглубь украинской обороны, что многие поспешили назвать прорывом.

Однако военный эксперт Владислав Селезнев объясняет, что речь идет не о масштабном прорыве, а о тактической инфильтрации противника. Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Что известно

По словам эксперта, российские подразделения продвинулись на глубину около 12 километров, используя легкую автомобильную и мотоциклетную технику. Такая мобильность позволила им проникнуть вглубь обороны, но не создала серьезной угрозы в долгосрочной перспективе. Мотоциклы и небронированные машины не могут обеспечить полноценные наступательные действия, а удержание позиций в таком формате чрезвычайно сложно.

"Я думаю, что всю эту историю нам следует рассматривать через призму определенных информационных атак и операций. Потому что в украинском обществе говорят, мол, россияне совершили прорыв на глубину 12 километров. Но это был не прорыв, а инфильтрация российских военнослужащих на небронированной автомобильной и мотоциклетной технике. На мотоциклах особо эффективно не повоюешь. Поэтому думаю, что мы должны рассматривать это как тактический эпизод, который, тем не менее, имеет достаточно тревожные тенденции", – сказал он.

В то же время Селезнев отмечает, что ситуация демонстрирует тревожную тенденцию – недостаток личного состава на определенных участках фронта, в том числе и на Белозерском направлении. Несмотря на наличие разветвленной сети инженерных оборонительных сооружений, ограниченное количество бойцов приводит к тому, что отдельные укрепления остаются без надлежащей охраны, чем и пользуется враг.

Относительно присутствия подразделений Национальной гвардии, в частности корпуса "Азов", эксперт объясняет, что их перемещение в этот район происходило не спонтанно, а заранее и планомерно. Сейчас они участвуют в мероприятиях, направленных на стабилизацию ситуации.

Анализируя общую картину, Селезнев подчеркивает, что продвижение российских сил в так называемую "кишку" создает для них самих уязвимую позицию. Противник, даже если введет туда бронетехнику, не будет иметь шансов на ее сохранение, ведь украинские силы способны эффективно ее уничтожать.

"И еще по Доброполью. Почему я так спокойно смотрю на всю эту ситуацию? Противник в эту кишку затянуть свою бронетехнику, конечно, может, но шансов у нее выжить в этой кишке абсолютно нет, мы все сожжем. А исключительно с автоматами противник вести оборонительные действия долгое время не сможет. Кишка очень вытянута, и там мы можем использовать бронетехнику. Шансов на выживание у противника нет. Но в любом случае мы должны понимать, что динамика на поле боя весьма высока, поскольку противник имеет жесткие дедлайны. Пытаясь эти дедлайны реализовать, он готов буквально усыпать трупами своих солдат те или иные территории Украины", – пояснил он.

Что предшествовало

Согласно картам проекта DeepState, захватчики заметно продвинулись в тактической полосе на северном фланге Покровского направления – примерно на 10 км за два дня. Аналитики добавили, что в указанных районах есть новые тяжелые инженерно-фортификационные сооружения с качественными инженерными заграждениями и позиции взводов и рот, "которые враг спокойно обходит, а в дальнейшем займет и использует для своей обороны".

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов уточнил, что российская оккупационная армия смогла продвинуться в направлении Доброполья только за счет вклинивания в украинскую оборону небольших групп. Сейчас украинские военнослужащие уже выявляют и ликвидируют захватчиков, которые продвигались возле Доброполья на Покровском направлении. Выступ в районе Доброполья, который недавно появился на картах, врагом не контролируется.

Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев заверил, что ситуация на Добропольском направлении постепенно стабилизируется. Силы обороны Украины продолжают уничтожать вражеские группировки. По его словам, решением главнокомандующего Вооруженных сил Украины для усиления устойчивости обороны на Добропольском и Покровском направлениях были выделены дополнительные силы и средства.

