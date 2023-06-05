Не прошел испытание Новой Таволжанкой: в РФ был ликвидирован командир Оперативной группировки 'Белгород'. Фото

В ночь с 4 на 5 мая убит старший оперативный группировки "Белгород", полковник гвардии Андрей Стэсев. Он был ликвидирован в населенном пункте Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области РФ.

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Об этом пишет Главное управление разведки. Отмечается, что ранее он занимал должность командира 104-го десантно-штурмового полка ВДВ РФ.

Про убийство Андрея Стэсева написали и в Telegram-канале "Русского добровольческого корпуса".

"В ходе совместной операции сил РДК и ЛСР на территории Белгородской области был ликвидирован военнослужащий ВС РФ гвардии полковник Стэсев Андрей Васильевич", – сообщили добровольцы

Также гибель российского военного подтвердили и в Telegram-канале легиона "Свободы России".

"Хотим сообщить, что совместной группой Легиона " Свобода России" и РДК был убит полковник Стэсев Андрей Васильевич, старший оперативной группировки Белгород. Он погиб в стрелковом бою, как офицер с оружием в руках, но нужно признать, что эти руки по локоть в крови", – говорится в сообщении.

Также бойцы "Свободы России" написали, что Стэсев и его подчиненные по его приказу систематически терроризировали население Белгородской области, нарушали их права и свободы. Ранее он убивал мирных жителей в Чечне, Югославии, Абхазии и на территории Украины.

"Все террористы путинского режима будут наказаны, справедливость придет в каждый город нашей Родины", – заявили добровольцы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что еще в мае в сети появились видео с воюющими на стороне Украины россиянами возле указателей села Безлюдовка Белгородской области, а также сел Любимовка и Чуровичи Брянской области, впоследствии они заявили об "освобождении Козинки" Белгородской области и заход передовых групп в Грайвороне.

Представители Русского добровольческого корпуса подчеркивают, что бороться с российским агрессором можно не только в Украине, но и на оккупированных кремлевским режимом территориях.