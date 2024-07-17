'Не просто мир ради мира': в США сказали, какую роль Китай может сыграть в завершении войны в Украине

Соединенные Штаты Америки надеются, что Китай сможет сыграть большую роль в вопросе об окончании войны, которую Россия ведет против Украины. Однако речь может идти только о достижении справедливого и продолжительного мира в Украине.

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Об этом сказал спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге во вторник, 16 июля, передает Укринформ. В то же время, как отметил представитель американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон не может предсказать куда зайдет дружба России и Китая.

"Мы видели углубление отношений между Китаем и Россией, и это касается не только восстановления оборонно-промышленной базы РФ. Это также касается попыток Пекина быть основным стратегическим партнером России", – сказал Миллер.

Он напомнил, что 16 мая 2024 года российский диктатор Владимир Путин приехал в Пекин укреплять дружбу с главой КНР Си Цзиньпином. До этого китайский лидер был в Москве по приглашению Путина.

"Потому я не могу предположить, куда это зайдет дальше", – отметил Миллер.

Представитель Госдепа добавил, что Вашингтон в диалоге с КНР намекал, что Пекин может сыграть продуктивную роль в вопросе прекращения войны. Однако, по его словам, это должна быть роль, "которая признает, кто агрессор, а кто – жертва".

И это, по словам Миллера, должно быть не просто достижением мира во имя мира, а установление "справедливого и крепкого" мира для украинского государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Китай может сыграть "огромную роль" в прекращении развязанной Россией войны, поскольку Москва зависит от его экспортного рынка. США и Китай, если отбросят разногласия, могли бы успешно действовать вместе в этом направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия очень зависима от Китая. Эта зависимость дошла до такого уровня, что глава КНР Си Цзиньпин мог бы прекратить войну России против Украины одним телефонным звонком.

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