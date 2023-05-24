'Не скорый процесс': в ГУР сказали, перекидывает ли Россия свои войска из Украины в Белгородскую область

Представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов российский легион "Свобода России" и РДК, чья работа в Белгородской области РФ стала широко известной, тесно сотрудничают с их ведомством. В результате "ДРГ" появилась информация о переброске оккупантов из Украины назад в российский регион, однако сейчас эти данные проверяются.

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"Такая информация есть, она проверяется и отслеживается. Мы просто должны понимать, что опрокидывание отдельных подразделений, особенно с линии фронта, – это не очень быстрый процесс", – заметил он в эфире национального телемарафона UA Разом. Юсов добавил, что этот процесс требует тщательной подготовки.

Также представитель ГУР заметил, что Россия не вернула ядерные боеприпасы после эвакуации ядерного объекта "Белгород-22", расположенные в городе Грайворон. Именно поэтому дальнейшая эксплуатация оружия массового поражения остается под вопросом.

"Наше ведомство занимается выяснением этих обстоятельств", – заключил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что согласно британской разведке, прорыв в Белгородскую область РФ подразделений российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" 22 мая был не единственной такой "спецоперацией" за последние несколько дней. С минувшей пятницы до событий в понедельник российские силы безопасности вступали в столкновение с партизанами по крайней мере в трех местах вблизи границы с Украиной.

В свою очередь, в легионе "Свобода России" рассказали о целях их действий в Белгородской области. Там саркастично заметили, что о проведении миротворческой операции их попросили сами жители региона.

"К нам белгородцы обратились с просьбой провести миротворческую операцию на их территории. Потому что им надоело, что их бомбят вот так на ровном месте, так что просят "демилитаризовать" Белгородскую область", – иронизирует российский доброволец, воюющий на стороне Украины с позывным "Цезарь".

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