Не скрылись за границу, а стали в строй: на фронте погибли трое воинов 710-й штурмовой роты. Фото

Украина в очередной раз понесла невосполнимые потери из-за российской войны. На фронте погибли сразу три воина 710-й штурмовой роты БрО.

Трагическое известие сообщили на Facebook-странице штурмовой роты. Свою жизнь за свободу и независимость Украины в борьбе с российскими оккупантами положили Герои – Игорь с позывным "Пазик", Александр с позывным "Фокс" и Алекс с позывным "Смурфик" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Их города пострадали первыми, в начале полномасштабной войны... Но они не убежали за границу и не спрятались, а стали в строй штурмовой роты... И на днях отдали самое дорогое, что у них осталось – свою жизнь..." – говорится в сообщении.

Известно, что "Пазик" был родом из Киева, Александр – из Херсона, а "Смурфик" из Славянска.

"Покойтесь в мире, собратья..." – добавили в роте.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что воин из Полтавщины погиб во время штурма в Донецкой области. Виталия Терещенко, воевавшего под Бахмутом, дома ждала больная мама. За день до гибели Герою исполнилось 27 лет.

Также сообщалось, что на передовой погиб Герой-фотограф Владимир Миронюк. Он вернулся из США во время Революции Достоинства и остался на родине. Погиб воин под Курдюмовкой Донецкой области. Ему было 59 лет.