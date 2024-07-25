'Не смогут вести активные штурмы': командующий Нацгвардией дал прогноз, когда оккупанты перейдут в оборону

Российские войска через месяц-полтора не смогут поддерживать активные наступательные действия на многочисленных фронтах. В любом случае врагу придется перейти в оборону.

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Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в интервью СМИ. В то же время ВСУ должны в этот период адаптироваться и подготовить свои подразделения.

"Трудно. Но наступательные возможности противника не безграничны, да и сколько они несут потерь... Я думаю, еще месяц-полтора – и они не смогут вести активные штурмы на сразу многих направлениях и станут в оборону в любом случае. А нам за это время нужно сформировать наши подразделения, подготовить", – отметил командующий НГУ.

По его мнению, ВСУ необходимо выявлять слабые места врага и избегать его сильных позиций.

"Надо адаптироваться, менять модель управления, ставить задачи: если так не работает – пробовать асимметрично. Но кардинально все не изменишь, на все нужно время, особенно если говорить о системных изменениях", – заявил он.

Отвечая на вопрос о данных западных аналитиков по улучшению ситуации с фортификациями в Украине, Пивненко отметил, что при переходе к обороне следует укреплять позиции качественно и надежно. Хорошо оборудованная позиция значительно увеличивает шансы ее сохранения.

"Мы на этом делаем акцент. Мы должны понимать, что есть линии обороны, есть непосредственно те фортификации, которые делают бойцы и наши инженерные подразделения самостоятельно. Если будет нормально оборудованная позиция, то шансов на ее выживание намного больше. А еще нужны запасные позиции. Когда мы выгнали врага с Харьковщины (в 2022-м году), полоса обороны нашей бригады была около 70 км. Но мы подвозили материалы, оборудовали, укрепляли позиции", – отметил командующий НГУ.

По его словам, Украина обязательно выдержит испытание. Если украинские войска будут оставаться на шаг впереди и думать о будущем, все будет хорошо. Сейчас самое важное – это подготовка, развитие учебных центров, закупка вооружения, военной техники, а также производство собственной техники, дронов, бронетехники, средств ПВО, ПЗРК и боеприпасов. Командующий НГУ также сообщил, что ВСУ активно работают над созданием резервов и обучением.

"И наша задача как военных – иметь боеспособные подразделения, бригады, способные эффективно выполнять задачи на фронте, способные оборонять наше государство", – заявил Пивненко.

Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что войска России пока, очевидно, собирают резервы для продолжения боевых действий на востоке, а также на Харьковском направлении. Кроме того, ударные силы формируются на Запорожском направлении, где оккупанты, вероятно, будут стремиться вернуть утраченные позиции в 2023 году и выйти на город Запорожье.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что защитники Украины сделают все возможное для возвращения к границам 1991 года. Ключевая цель для деоккупации Крыма – уничтожение Крымского моста. Однако без мобилизации невозможно создать новые резервы и бригады, отметил генерал.

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