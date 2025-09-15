"Не собираемся останавливаться": Силы обороны могут добраться до любой точки в Крыму, – Плетенчук

Стратегически важные объекты российских оккупантов во временно оккупированном Крыму полностью находятся в зоне досягаемости Сил обороны Украины. Однако враг активно противодействует ударам, разместив немало систем противовоздушной обороны на полуострове.

Об этом заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Он добавил, что противодействие с врагом в Крыму взаимное и продолжается оно постоянно, с начала полномасштабного вторжения.

Крым полностью находится в зоне досягаемости украинских сил

"Чисто технически Крым находится весь в зоне досягаемости. Но следует учитывать противодействие со стороны врага. Враг плотно насытил эту территорию системами ПВО. Некоторые кейсы могут быть успешными, некоторые – нет. Но это не означает, что мы собираемся останавливаться", – заявил Плетенчук.

Военные объекты в Крыму регулярно подвергаются ударам

Штаб Черноморского флота РФ уже подвергался поражениям. При этом, как отметил военный, такие удары имеют критическое значение для управления войсками.

"Это важный элемент военной инфраструктуры, потому что связь – это управление войсками. Это фактически один из основных элементов ведения войны. Потеря управляемости, пусть и временная, существенно отражается на качестве выполнения задач", – отметил спикер.

Плетенчук также добавил, что последним объектом поражения стал коммуникационный узел Черноморского флота РФ в Севастополе. В то же время потерь среди гражданских удалось избежать.

"На этот раз – это был фактически Севастополь. Но мы смогли избежать сопутствующих потерь, имею в виду гражданское население. Это наши люди, наша территория. Да, нас там ждут и готовы терпеть эти невзгоды, но мы стараемся максимально их избежать – и нам это удается", – подчеркнул он.

Военный вспомнил о рисках, связанных с минами в Черном море. Существует опасность не только для Украины, но и для стран-соседей.

"Так устроено течение в Черном море, что никто не останется без участия. Мы сотрудничаем с партнерами. Надеемся, что после окончания войны они примут участие в операции по разминированию акватории Черного моря", – добавил спикер ВМС.

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовцы ГУР метко отработали по объектам оккупантов в Крыму. На оккупированном украинском полуострове уничтожены российские системы ПВО.

Также сообщалось о подробностях ударов ВСУ по позициям оккупантов в Крыму за последний месяц. Известно, что украинским воинам удалось ликвидировать здание штаба россиян, пункт связи и артиллерийские склады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!