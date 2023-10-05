'Не собираемся терпеть': фон дер Ляен указала на сигнал для Путина 'от Дублина до Кишинева'

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на отказ американского Конгресса выделять военную помощь Украине на ближайший месяц. Она убеждена, что это не изменит основного внешнеполитического курса США и вместе с цивилизованным миром они продолжат поддерживать Киев.

Об этом она сказала во время саммита в испанской Гранаде, который проходит 5 октября, передает el pais. Политик выразила свою уверенность на фоне переговоров, которые американский лидер Джо Байден провел в начале недели с союзниками Украины.

"Было очень важно, что президент Байден проинформировал нас в начале этой недели о состоянии поддержки Украины со стороны США. Здесь, в ЕС, мы работаем над пакетом в 50 миллиардов евро для Украины на период 2024-2027 годов, потому что Украина нуждается в надежности и уверенности в бюджетной поддержке. Как я вижу ситуацию в США, помощь Украине не сократится: над чем работают Штаты, так это над сроками", – пояснила фон дер Ляйен, добавив, что это должен быть мощный сигнал диктатору Путину.

Видео дня

"И этот сигнал будет направлен в Москву от Кишинева до Дублина, что мы не собираемся терпеть агрессию против суверенного государства", – заключила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз намерен официально объявить о начале переговоров о евроинтеграции Украины до декабря этого года. Дипломаты заявили, что война России не помешает Брюсселю и Киеву начать этот процесс.

При этом в Вашингтоне продолжаются прения о дальнейшем оказании военной поддержки Киеву. В результате президент США Байден готовит "большую речь", поскольку он обеспокоен процессами, которые в последнее время происходят в Конгрессе, что может нарушить существующий порядок оснащения украинской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!