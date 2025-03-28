'Не существовало задачи, которую он бы не выполнил': на фронте погиб Дмитрий Лопарев, воевавший с 19 лет. Фото

В боях на фронте погиб 29-летний воин Правого сектора Дмитрий Лопарев (друг Полос) из Хмельницкой области. Он отдал военной службе десять лет своей жизни, сражаясь против агрессора с юношеского возраста.

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На защиту Украины украинец стал добровольно еще в начале российско-украинского войны. О потере сообщили на Facebook-странице Правого сектора.

"Его такая легкость и одновременно – жесткость характера привлекала людей. У него не было ни грамма подлости. Решительный, максимально ответственный и надежный. Не было ни одного задания, которое он не выполнил или поленился", – рассказали побратимы воина.

Отмечается, что юноша буквально уговорил маму дать письменное разрешение присоединиться к рядам украинских добровольцев и в свои 19-ть тогда стал самым молодым бойцом ДУКа и Правого сектора Хмельнитчины. Дмитрий Лопарев воевал в составе 7-го отдельного батальона ДУК ПС, имел позывной "Полос".

В одном из интервью военной журналистке, отвечая на вопрос, почему такой молодой парень пошел на войну, Дмитрий ответил: "В моем окружении много старших меня ребят, которые не идут защищать свою страну. А если еще и я не пойду, кто ее защитит?".

Друг Полос был спецназовцем. Он погиб в ночь на 22 марта 2025 года во время выполнения боевых задач на фронте.

С защитником простились 25 марта в Хмельницком. У него остались жена и мама.

"Искренние соболезнования его родным, друзьям, побратимам и посестрам. Светлая память Герою…" – отметили в Правом секторе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте остановилось сердце 73-летнего добровольца с позывным "Дидусь" – бойца подразделения "Санта" ДУК ПС. Мужчина всю жизнь работал инженером, а когда вышел на пенсию, то не захотел сидеть дома и выбрал путь воина, борьбы с агрессором.

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