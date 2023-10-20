'Не так просто, как с ATACMS': Маломуж указал на нюанс с предоставлением Украине истребителей F-16

Недавно Украина неожиданно получила от США ракеты ATACMS, однако рассчитывать на повторение "сюрприза" в виде поставок в ближайшее время истребителей F-16 не стоит. В отличие от ракет, подготовку к применению которых можно пройти быстро, овладение западными самолетами является более сложной задачей.

Усложняет ситуацию необходимость обеспечить систему обслуживания, ремонта, систему коммуникации с авиацией и ПВО Украины, а также внутренние процессы в США, приводящие к проблемам с финансированием. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж.

По его мнению, украинцам не следует рассчитывать на появление на фронте истребителей F-16 в ближайшее время. Это ведь не ракеты, научиться использовать которые можно довольно быстро, а сложные системы, очень сильно отличающиеся от советских самолетов.

"В этом случае есть технологический лаг времени. Здесь все не так просто, как с ATACMS. Наши прошли подготовку в течение нескольких недель – и ракеты можно использовать. Я в свое время имел отношение к авиации и могу сказать, что освоение F-16 – это непросто. Даже опытным летчикам нелегко овладеть новым самолетом, это практически другая система, другие ориентировки и даже другой стереотип мышления, поэтому здесь нужно брать на подготовку молодых ребят, чтобы обучать их сразу работе на F-16 или старших, но тех, кто глубоко изучил составляющую самолета, полетную часть, боевую часть, систему слаживания и так далее", – отметил Маломуж.

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Он добавил, что кроме подготовки пилотов перед передачей Украине этих западных самолетов необходимо наладить систему обслуживания, ремонта, систему коммуникации с уже имеющейся в Украине авиацией и ПВО. Задача эта – не из простых, однако соответствующая работа уже идет.

Вдобавок США сейчас тоже проходят через определенную "турбулентность", в частности, там продолжается эпопея с избранием нового спикера Палаты представителей, влияющего на финансовые вопросы.

"Есть также определенное торможение по поводу финансов США. Они выбрали нового спикера. Пентагон выискивает средства из замороженных и не использованных. То есть подготовка будет продолжаться. Думаю, в перспективе 2-3 месяцев поставки будут точно, но, к сожалению, в ближайшие недели F-16 в Украину, вероятнее всего, не поступят", – резюмировал Маломуж.

Напомним, 14 октября издание Politico со ссылкой на четырех американских чиновников сообщило, что украинские пилоты могут начать обучение на F-16 в США на этой неделе. По данным СМИ, обучение будет проходить на базе Военно-воздушных сил Национальной гвардии страны в штате Аризона.

Небольшое количество пилотов, прибывших в США в сентябре для прохождения курсов английского языка в Техасе, уже прошли первый тест. Далее они направятся в Аризону, где сначала овладеют основами управления F-16 в классе и на тренажерах, а затем перейдут к полетам на реальных самолетах. Как отметил один из собеседников издания, процесс может быть ускорен из-за острой необходимости вернуть пилотов на поле боя.