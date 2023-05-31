Не только Blackhawk: ГУР МО используют конфискованный у Медведчука вертолет Bell 427. Фото

Украинские военные используют для своих операций вертолет Bell 427. Он ранее принадлежал Виктору Медведчуку, которого обвинили в государственной измене и передали России в рамках обмена пленными.

Видео дня

Кадры Bell 427 опубликовали в Telegram-канале "Світ авіації". Там отметили, что конфискованным у Медведчука вертолетом пользуются бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Bell 427 – многофункциональный легкий грузопассажирский вертолет с двумя двигателями, выпущенный американскими компаниями Bell Helicopter и Samsung Aerospace Industries. Имеет восемь мест в том числе и для пилота в расположении 2+3+3. Как вариант может быть четыре места или два места для носилки и двух медицинских работников.

Отметим, что украинские разведчики пользуются еще одним вертолетом, ранее принадлежавшим предателю Медведчуку. Речь идет об американском Black Hawk ("Черный ястреб"). Ранее в ГУР сообщили, что военные овладели этим вертолетом и используют его во время боевых действий.

Как известно, в рамках двух инкриминируемых уголовных производств у семьи Медведчука изъяли имущество и транспорт, часть из которых была передана в пользование Министерства обороны Украины. Судя по опубликованным фото, ВСУ также получили самолет Gulfstream G650.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина официально засветила вертолет Sea King, полученный от Великобритании. О соответствующем усилении Военно-морских сил ВСУ сообщил министр обороны Украины Алексей Резников и даже обнародовал видео вертолета уже с украинскими знаками различия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!