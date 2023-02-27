Не только для отвлечения внимания ПВО: Игнат объяснил, почему оккупанты начали запускать воздушные шары над Украиной

В последние две недели российские оккупанты применили в войне против Украины несколько "новаций", одной из которых стал запуск воздушных шаров. Речь идет об объектах диаметром 2-3 метра, к которым привязан угловой отражатель, и защитникам нет смысла их сбивать.

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Ведь они призваны не только отвлекать внимание украинской противовоздушной обороны, но и разведывать позиции систем ПВО. Об этом говорится в материале "РБК-Украина" со ссылкой на объяснение спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

По его словам, несколько раз военные ВС РФ запускали такие воздушные шары одновременно, чтобы отвлечь внимание защитников от российских разведывательных беспилотников. Но основная функция таких объектов – помочь врагу разведать позиции наших сил ПВО.

"Это небольшой воздушный шар с металлическим отражателем или фольгой. Радиолокационная станция облучает ее, сигнал отражается и воздушная цель появляется на мониторе. Ее фиксируют, сопровождают, поэтому для нас это в любом случае рассредоточенное внимание. Они рассчитывают на то, что мы будем сбивать их", – рассказал Игнат.

Он уточнил, что ныне российские военные как раз стремятся уловить место запусков украинских противоракет – делают они это из самолета ДРЛО А-50 на территории Беларуси или из акватории моря.

Так, каждый раз при работе противовоздушной обороны враг может просчитывать алгоритм, где в Украине расположены зенитные ракетные комплексы и как они перемещаются.

"Им это нужно, чтобы прокладывать маршрут для ракет во время последующих обстрелов, обходя нашу ПВО. Поэтому никакого смысла сбивать эти шары нет, если они не несут прямой угрозы", – уточнил представитель Воздушных сил.

О том, что воздушные шары с подвешенными радиолокационными отражателями стали новой тактикой России в войне против Украины, ранее указала разведка Британии.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отметил, что воздушные шары оккупантов способны "ослеплять" и "засорять" радиолокационное пространство, препятствуя работе противовоздушной обороны. В то же время их можно обезвредить обстрелами из вертолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси взрывами дронами был поврежден разведывательный самолет А-50 России. На территорию республики он прилетел еще 3 января 2023-го и с тех пор совершил 12 вылетов.

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