ВСУ нанесли сокрушительный удар по командному пункту 155-й бригады морской пехоты РФ в Курской области. По предварительным данным, в результате атаки было ликвидировано все командование бригады.

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Об этом сообщают российские Z-военкоры. Отмечается, что был нанесен точный удар, который уничтожил вражеский пункт управления.

Стоит добавить, что удар по командному пункту в Коренево привел к ликвидации заместителя главнокомандующего Военно-морского флота РФ, генерал-майора Михаила Гудкова, а также более десяти других оккупантов, преимущественно старших офицеров.

Михаил Гудков был назначен заместителем главкома ВМФ РФ в марте этого года. Ранее он командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, которая известна многочисленными преступлениями против гражданского населения и жестоким отношением к военнопленным.

Информацию о ликвидации Гудкова подтвердил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который также сообщил о гибели офицера Наримана Шихалиева — "верного товарища" Гудкова. Кожемяко выразил соболезнования семьям погибших и другим оккупантам, погибшим в Курской области.

Таким образом, Вооруженные силы Украины на Курщине нанесли серьезный удар по командованию 155-й бригады морской пехоты РФ, ликвидировав ключевых офицеров врага.

Напомним, российские "военкоры" также заявили о гибели заместителя командующего Черноморского флота РФ Ильдара Ахмерова 2 июля. По словам Z-пропагандистов, он был убит в оккупированном Крыму "в результате подлого удара ГУР".

Как сообщал OBOZ.UA, в результате ракетного удара по штабу ВС РФ в оккупированном Донецке погиб гвардии полковник, исполняющий обязанности командующего 8-й общевойсковой армии Руслан Горячкин. Командир оккупантов был родом из Абхазии.

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