Не только недостаточные запасы оружия: Столтенберг назвал проблемы НАТО, которые подсветила война в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о проблемах Североатлантического союза, которые стали очевидными после начала полномасштабной войны в Украине. Это не только слишком маленькие запасы снарядов и недостаточные производственные возможности.

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Большая война также подсветила серьезные недостатки во взаимосовместимости стран-членов НАТО. Об этом Столтенберг сказал во время выступления на Форуме оборонной промышленности, состоявшемся перед началом саммита НАТО, передает "Укринформ".

"Одним из примеров является нидерландско-немецкая бригада, которая должна была действовать совместно, но в реальности оказалось, что нидерландские стандартные боеприпасы калибра 155 мм не могут использоваться в немецких гаубицах, и наоборот. Это противоположно взаимосвязанности, и мы это должны воспринимать очень серьезно – как правительства, так и промышленность", – отметил он.

Столтенберг также отметил, что обеспечить сильную оборону для НАТО без сильной оборонной промышленности, производящей все необходимое – оружие, боеприпасы и прочее, невозможно. Именно благодаря современной оборонной промышленности войска НАТО остаются на острие технического прогресса.

Тесное взаимодействие между предприятиями оборонной промышленности и национальными правительствами, по словам чиновника, важно для достижения совместимости между вооруженными силами стран-союзниц.

Для решения этих задач, считает генсек Столтенберг, союзники по НАТО должны не только увеличить оборонные бюджеты, но и научиться лучше использовать их для реализации совместных проектов и закупок.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на то, что реакция мирового сообщества на обстрел детской больницы "Охматдет" появилась практически сразу, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что ответная реакция будет и от партнеров Украины на саммите НАТО в Вашингтоне. Имеются в виду решения по усилению противовоздушной обороны Украины и в целом усилению украинских защитников.

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