Не Туапсе единым: Россия перед парадом 'оголила' многие участки из-за усиленной защиты

Накануне парада Россия сосредоточила значительную часть систем противовоздушной обороны вокруг Москвы, где система не только усилена, но и перенасыщена. Поэтому защита других регионов страны-агрессора значительно ослабла.

Россия фактически "оголила" ряд направлений, в частности Туапсе и Пермь. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"Россия обнажила много участков. Мы видим и Туапсе, мы видим и Пермь. Все живое ПВО стянуто ближе всего к Москве, которая не то, что насыщена, но и перенасыщена средствами противовоздушной обороны. Остается также несколько локальных точек – Валдай, Елабуга и т.д.", – отметил он.

По словам Жмайло, отдельные точки прикрытия остаются в Валдайском районе и Елабуге, однако после ударов, в частности по Усть-Луге в Ленинградской области, возникают вопросы относительно эффективности обороны.

"Будем ли бить по Москве? Может, мы будем бить не по Москве, а по другим регионам, потому что из-за страха Путина еще больше средств ПВО перемещено именно в столицу РФ, и мы будем использовать это исключительно из соображений военной целесообразности, не больше и не меньше", – сказал Дмитрий Жмайло.

Напомним, в Москву стягивают дальнобойные комплексы ПВО С-400. Их, очевидно, планируют использовать для прикрытия парада по случаю 9 мая на Красной площади, на который кремлевский режим в этом году впервые за много лет не решился выпустить военную технику.

