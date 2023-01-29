Тегеран, спишь?

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А в Иране некие объекты атаковали штаб-квартиру КСИР, базу группировки "Кудс", Центр производства боеприпасов, а так же линию производства БПЛА в Исфахане, завод по производству оружия и НПЗ.

Были атакованы военные базы в Хамадане и Кередже.

Судя по предварительной информации – это один из наиболее массированных и результативных ударов ударов по территории Ирана за последние несколько лет.

Тегеран слишком заигрался с россией, и много кому это не нравится, в особенности получение от россиян военных и других технологий.

Сам же официальный Тегеран ведёт достаточно лицемерную и подлую внешнюю политику по отношению не только к странам, с которым у него пока ещё сохраняются дипломатические отношения, но и к соседям.

А потому, не удивительно, что, что-то да случилось.

Да и, кстати, кто может подсказать, как будет на фарси: НУ И ГДЕ ПВО????

Просто в составе ПВО Ирана немало именно советских и российских образцов. В частности, ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК Тор-М1, ЗРК Бук и ЗРК С-300.

Что, опять кривизна земли, да?

Кстати, не удивляйтесь бавовне на заводах по производству боеприпасов в Иране, а не только на линиях производства БПЛА.

Дело в том, что уже пару месяцев в определённых кругах пульсировали слухи о том, что Иран отправлял в раху боеприпасы, в частности, снаряды калибра 122-мм.

Слухи пока не нашли своего непосредственного подтверждения, но ввиду того, что россия сейчас испытывает острый снарядный дефицит, а также согласовала продажу Ирану энного количества военной техники последних версий, например, Су-35, не исключено, что боеприпасы таки поставлялись.

В подтверждение тому – массовая расконсервация в россии гаубиц Д-30 калибра 122-мм при отсутствии самого роста производства данных снарядов. То есть, гаубиц сейчас расконсервируют больше, чем к ним имеется пропорционально боекомплекта, как на складах, так и обеспечиваемых производством.

Если проанализировать частоту полётов российской транспортной авиации, а также участившиеся рейсы сухогрузов из Ирана в россию через Каспий и их постоянное присутствие в Махачкале, то, получай Москва от Тегерана исключительно БПЛА, она бы уже давно имела бы в строю несколько тысяч дронов-камикадзе.

А потому, вывод прост – последние несколько месяцев россия из Ирана получала не только БПЛА, бронежилеты и шлемы. Явно в числе поставок был и иной груз. Но это уже тема на будущее. А пока...

Объекты спонтанно воспламенились, в любом случае, не случайные и не случайно.