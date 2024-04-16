Не весь и не сразу: когда новый закон о мобилизации вступит в силу

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон о мобилизации в Украине, принятый 11 апреля в Верховной Раде Украины. В тексте документа отмечено, что закон вступает в силу через месяц после опубликования.

Однако некоторые положения действовать начнут позже, через восемь месяцев. Подробности сообщает портал Liga Zakon.

Новый закон о мобилизации в Украине депутаты Верховной Рады приняли 11 апреля. К первому варианту проекта закона после голосования его за основу было подано 4294 поправки, из которых профильный комитет, а впоследствии и парламент учли только 31.

В тексте закона в редакции Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (окончательный текст, за который проголосовали депутаты, официально еще не опубликован), отмечено, что он вступает в силу через один месяц со следующего после опубликования дня.

Однако некоторые положения, в частности абзацы 12 и 13 подпункта 2 пункта 8 раздела I Закона, которыми вносятся изменения в части 4 и 5 статьи 6 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", – вступят в силу через восемь месяцев со дня, следующего за днем опубликования настоящего Закона .

В течение этих восьми месяцев Кабинет министров должен принять ряд нормативно-правовых актов, вытекающих из 4 и 5 ст. 6 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а затем разработать и внести на рассмотрение парламентазаконопроект об усовершенствовании механизмов ротации военнослужащих в условиях действия военного положения, их увольнении и медико-социальной реабилитации.

Напомним, 11 апреля в Верховной Раде приняли доработанный текст законопроекта о мобилизации. Он, в частности, предусматривает введение базовой общевойсковой подготовки, повторного прохождения ВЛК для ограниченно пригодных, а также ограничение права вождения авто для уклонистов.

В то же время, вопрос демобилизации и ротации для военных, защищающих Украину с самого начала полномасштабного вторжения (а некоторые – и значительно дольше), принятый законопроект не решает. Несмотря на то, что они сейчас стоят особенно остро.

15 апреля законопроект подписал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, а уже на следующий день, 16 апреля, его с собственной подписью в парламент вернул президент Украины.