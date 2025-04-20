Не виделись три года: мать и сын встретились во время обмена пленных в автобусе. Фото и видео

Мать и сын Маргарита и Руслан Виноград почти три года назад одновременно попали в плен после выхода из "Азовстали" в Мариуполе. С тех пор они не виделись, а 19 апреля встретились во время обмена пленными – это была неожиданность для обоих.

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Об этом сообщает "Суспільне". Попав в плен, мать и сын не знали о дальнейшей судьбе друг друга.

Руслану сейчас 22 года. В неволе он писал письма маме, думая, что она уже вернулась домой, однако обменяли их в конце концов в один день. На Родину они ехали в одном автобусе.

Теперь они наконец-то смогли обняться и с нетерпением ждут встречи с родными.

"Очень много было таких снов, когда снится, что ты выходишь на свободу, обнимаешь детей, родных. А потом, когда подъем в шесть утра, и ты понимаешь, что это сон, очень сложно. А сегодня я встретила его, говорю – если мне это снится, не буди меня", – рассказала Маргарита.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Россия 19 апреля 2025 провели большой обмен пленными. Домой в этот день вернулись 277 украинцев, которые находились в неволе.

Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Именно они защищали Мариуполь и другие направления на Донетчине, Херсонщину, Запорожье, Луганщину.

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