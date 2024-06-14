'Не воспринимайте слишком серьезно': Писториус высказался о ядерных угрозах Путина

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил мнение, что ядерные угрозы, высказанные российским диктатором Владимиром Путиным, не следует воспринимать слишком серьезно. Он отметил, что пока не видит угрозы эскалации.

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Об этом сообщает Tagesschau. По словам Писториуса, глава Кремля имеет свою особую манеру вести гибридную войну.

"Мы не должны позволить, чтобы нас вводили в заблуждение все его заявления", – сказал Писториус на заседании группы ядерного планирования НАТО. – "Иногда он угрожает, то соблазняет, то выглядит раздраженным, то снова агрессивным".

Министр отметил, что Германия и НАТО должны научиться эффективно справляться с этими угрозами со стороны России и продолжать поддерживать Украину, а также укреплять свои оборонные усилия.

Ранее Путин косвенно указал, что украинские удары по российской территории оружием, предоставленным Западом, не пересекают якобы российскую "красную линию", которая приведет к ядерной эскалации. Российская ядерная доктрина предусматривает применение такого оружия только в "исключительных случаях" угрозы суверенитета и территориальной целостности РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин на днях пригрозил асимметричными ударами по коллективному Западу "всеми доступными средствами". Представитель ГУР Андрей Юсов убежден: какими бы ни были намерения страны-агрессора, искренние признания диктатора о возможных террористических действиях против мира будут дополнительными доказательствами на суде по поводу его военных преступлений.

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