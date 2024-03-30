Не возвращается 60-70% штурмовых групп врага: Гуменюк рассказала о потерях России в Крынках на левобережье Херсона

Из Крынок на левом берегу Херсона не возвращается 60-70% штурмовых групп оккупантов. Враг вынужден подтягивать ресурсы из глубокого тыла, в том числе с третьей линии обороны.

Об этом 30 марта рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала FREEДОМ. По ее словам, захватчикам сложно сформировать ударные группировки на левобережье Херсонской области.

"Если на Запорожском направлении обустроена вся ситуация – от ландшафта до скопления войск для того, чтобы регулярно проводить штурмы, то на Херсонском направлении, где в районе Крынок враг безуспешно уже много месяцев пытается выбить наших с плацдарма, здесь сложная ситуация у них с формированием штурмовых подразделений", – сказала Гуменюк.

Спикер добавила, что вражеские командиры вынуждены подтягивать резервы из глубоких тылов, в том числе с третьей линии обороны.

При этом из Крынок не возвращается около 60-70% штурмовых групп войск РФ.

"Такие серьезные потери для врага – это каждый раз, кроме реального уничтожения личного состава, это еще серьезная деморализация в морально-психологическом плане", – сказала Наталья Гуменюк.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ, на Херсонском направлении враг продолжает попытки выбить подразделения Сил обороны Украины с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки оккупанты трижды атаковали позиции наших войск.