'Не все вооружение уже попало на фронт': глава Пентагона оценил эффект от новой помощи Украине

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что пока что рано оценивать, как повлияло на ситуацию на поле боя в Украине вооружение, которое было передано Вашингтоном после длительной паузы. Не все выделенные средства уже попали на передовую бойцам.

Нужно время, чтобы Силы обороны Украины смогли получить "некоторые из выделенных возможностей". Об этом глава Пентагона сказал во вторник, 8 мая, представляя в Сенате Соединенных Штатов Америки бюджетный запрос Минобороны на 2025 финансовый год, передает "Голос Америки".

По его словам, когда Пентагон ожидал одобрения финансирования, подготовился, чтобы "как можно скорее доставить эти вещи и поддержать Украину".

"Мы, ожидая потенциальной возможности получения финансирования, заранее позиционируем некоторые критически важные вещи, такие как средства для ПВО и артиллерийские боеприпасы", – сказал Остин.

Он подчеркнул, что без помоги, которую Украина получает после одобрения Конгрессом дополнительного финансирования, стране было бы "очень сложно" защищаться от превосходящей силы, которая есть у армии страны-агрессора России.

По словам Остина, Россия понесла большие потери в результате действий Сил обороны Украины, однако в помощью Ирана и Северной Кореи смогла "подняться на ноги".

"Мы видели, как Россия привлекла Северную Корею, предоставившую достаточно много боеприпасов и ракет. Беспилотники, предоставленные Ираном, действительно помогли, и начали немного преломлять ситуацию для России", – сказал глава Пентагона.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сказал, что войска РФ имеют продвижение на фронте в Украине, однако прогресс оккупантов ограниченный. Украина все еще может победить в этой войне, для этого ей нужна более активные поставки вооружения от Запада.

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