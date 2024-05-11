'Небо содрогалось, было очень страшно': жители Волчанска рассказали о российских обстрелах. Видео

Российские оккупационные войска продолжают наступление на север Харьковщины возле Липцев и Волчанска. Так, вчера враг совершил авиаудары с использованием управляемых авиационных бомб в районе Волчанска.

В связи с интенсивным обстрелом со стороны противника в Волчанске и близлежащих селах начали эвакуацию местного населения. Кадры с эвакуации людей в Харьковской области были опубликованы в Telegram-канале Радио Свобода.

"Ночью самолеты сбрасывали бомбы по городу, очень много, небо содрогалось, было очень страшно" – рассказывает местная жительница.

Жители также рассказывают, что решиться на эвакуацию им было тяжело, однако находиться в родном городе становится все опаснее.

Глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили отметил, что большинство жителей эвакуировались на собственных автомобилях. Тем, кто не имеет возможности воспользоваться собственным транспортом, оказывают помощь местные власти, правоохранительные органы и волонтеры.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в Харьковской области заняли несколько сел, которые достаточно сложно удержать из-за географии их расположения и особенностей местности. В то же время, линию обороны захватчики прорвать не смогли. Бои в регионе пока гораздо менее активны, чем накануне, и ситуацию удалось стабилизировать.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW считают, что в случае масштабного наступления российским оккупационным войскам будет сложно захватить Харьков, если они стремятся это сделать. Для этого они вынуждены будут отойти от других критически важных участков фронта и передислоцировать значительное количество сил в район международной границы.