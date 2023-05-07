Неделя мощной 'бавовны': Силы обороны нанесли удары по складам и базам врага. Карта

Силы обороны Украины продолжают уничтожать обеспечение врага на временно захваченных территориях. В течение недели (с 1 по 7 мая) у российских окупантов "отминусовали" по меньшей мере четыре склада с вооружением и девять баз.

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Кроме того, были и попадания в нефтебазы оккупантов на территории государства-агрессора России. Карту "демилитаризации" врага опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

"Бавовна" посетила захватчиков на Херсонщине, Донетчине, Луганщине, Запорожье и РФ.

– Мелитополь, Запорожская область – попадание в базирование;

– Бердянск, Запорожская область – попадание в базирование;

– Васильевский район, Запорожская область – минус БК и штаб, попадание в базирование;

– Токмакский район, Запорожская область – попадание в базирование;

– Тамань, Россия – попадание в нефтебазу;

– Моспино, Донетчина – минус БК;

– Краснодар (район) – попадание в НПЗ;

– Новошахтинск, Ростовская область РФ – попадание в нефтебазу;

– Пологи, Запорожская область – попадание в базирование;

– Скадовский район, Херсонщина – попадание в базирование;

– Алчевск, Луганщина – минус база;

– Сватовский район, Луганщина – минус БК;

– Ясиноватая, Донетчина – минус БК;

– Каховский район, Херсонщина – попадание в базирование.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины за прошедшие сутки на фронте ликвидировали 660 российских окупантов. Также воины сбили почти два десятка дронов, которыми враг атаковал населенные пункты или пытался вести воздушную разведку. В общей сложности ВСУ "отминусовали" 193 430 захватчиков.

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