''Недооценивать это нельзя'': Пригожин оценил силы ВСУ для контрнаступления. Видео

Российский олигарх и владелец террористической группировки ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который не жалеет своих оккупантов и массово кидает их в бои с украинскими защитниками, пожаловался из-за будущего контрнаступления ВСУ. Главарь вагнеровцев заявил, что Украины якобы собрала "до 400 тысяч солдат" и ждет западное вооружение.

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Он устроил истерику из-за намерения украинской армии возвращать свои территории и уничтожать врага. О якобы планах Украины он сказал на встрече с российской организацией "Кибер Фронт Z" 9 апреля. Видео опубликовано в Telegram-канале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По информации из Украины, по информации от наших источников, через неделю ориентировочно украинцы должны начать наступление. Это наступление они сейчас они пока не начинают – ждут, когда окончательно просохнет почва. Может быть, ждут дополнительные прибамбасы – ракеты, бронетехнику, еще что-то. Вообще без разницы, что они ждут. У них собрано порядка 200, а по некоторым источникам до 400 тысяч личного состава. Недооценивать это нельзя", – заявил он.

Представитель оккупантов признал, что его вагнеровцы-наемники не смогут победить украинских военных, и заявил, что РФ должна "аккумулировать силы в обществе". Также он сказал о необходимости закрыть границы Белгородской, Курской и Брянской областей страны-агрессора и раскритиковал российских пропагандистов за то, что они "успокаивают" россиян.

"Враг серьезный и хорошо подготовленный. Если он сегодня пойдет и дойдет до российских границ, ситуация изменится в обратную сторону. Мы на всех участках фронта допустить это не можем", – выдал Пригожин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пригожин обратился с официальным письмом к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Он попросил о помощи для его наемников для отражения украинского контрнаступления, которое, по его словам, должно состояться в апреле.

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