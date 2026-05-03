Недостаточная укомплектованность: Сырский назвал самую большую проблему медицинского обеспечения ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ключевой проблемой медицинского обеспечения армии остается нехватка младшего медицинского персонала, прежде всего боевых медиков. Несмотря на это, в апреле зафиксировано улучшение укомплектованности и снижение уровня тяжелых ранений и ампутаций среди военных.
Именно боевые медики выполняют критическую роль на передовой. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ во время совещания с военными медиками.
Они первыми оказывают помощь раненым в сложных условиях и часто под угрозой огня и атак дронов. Их нехватка напрямую влияет на эффективность спасения жизни.
В апреле удалось частично улучшить ситуацию. Сейчас уровень укомплектованности медицинских подразделений вырос на 7% по сравнению с мартом. Также было подготовлено 328 военнослужащих по медицинским специальностям, что позволило усилить помощь на тактическом уровне.
Отдельно анализировали изменения характера боевых травм. Из-за активного использования противником FPV-дронов и барражирующих боеприпасов структура ранений меняется, однако общее количество тяжелых случаев уменьшается. Это свидетельствует об улучшении качества домедицинской помощи и подготовки личного состава.
"Именно на них приходится основная нагрузка по оказанию тактической домедицинской помощи раненым непосредственно на переднем крае", – отметил Сырский.
С начала года войско получило более 50 единиц медицинской техники. В то же время критической остается потребность в бронированных эвакуационных машинах, ведь противник целенаправленно атакует санитарный транспорт. Только в зоне ответственности одного из корпусов уже уничтожено пять таких автомобилей.
В ответ на эти вызовы продолжается развитие новых решений – в частности, использование наземных роботизированных платформ для эвакуации раненых и испытания тяжелых беспилотников для транспортировки по воздуху.
Итак, по итогам совещания определены приоритеты: усиление медицинской помощи на передовой, улучшение эвакуации, оптимизация маршрутов транспортировки раненых и обеспечение непрерывности медицинской помощи на всех этапах.
