'Негде было спрятаться': воины ВСУ рассказали подробности освобождения Старомайорского

Украинские защитники недавно освободили от российских оккупантов село Старомайорское. Это небольшой населенный пункт, но как одно из достижений восстановленного контрнаступления Украины в направлении Мариуполя он стал символом, значительно превосходящим его размеры.

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Боец с позывным "Кривбасс", участвовавший в боях за Старомайорское, рассказал CNN подробности освобождения этого населенного пункта.

После упорных боев в Старомайорском почти не осталось стен, а соответственно, укрытий, из которых украинские военные могут защищать отвоеванную территорию, что делает ее уязвимой для российской артиллерии.

Так произошло в понедельник, когда враг накрыл развалины села непрерывными артиллерийскими обстрелами. В какой-то момент оккупанты даже заявили, что вытеснили украинских военных из населенного пункта, что Украина категорически отрицала.

Для украинских войск, которые воевали за Старомайорское – а это были бойцы территориальной обороны "Арей" из Кривого Рога и из 35-го полка морской пехоты, – это сражение стало одним из многих, где мучительные потери омрачали каждые отвоеванные 100 метров.

"Когда вы штурмуете под вражеским обстрелом, вам негде спрятаться. Это самая трудная часть", – рассказал солдат с позывным "Кривбасс".

По его словам, россияне уже дважды пытались отбить село небольшими группами военных.

Положение украинских защитников в этом месте усугубляется и тем, что российские войска находятся на восточном берегу реки, откуда могут бить артиллерией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 июля в Генштабе заявили, что ВСУ добились успехов в районе Старомайорского на южном фронте и закрепляются на достигнутых рубежах.

А уже на следующий день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны освободили Старомайорское и показал видео.

Позже в Генштабе раскрыли подробности операции по освобождению этого населенного пункта и рассказали, что 60 россиян дезертировали.

В России взялись усиленно оправдываться за потерю Старомайорского и заявили, что это село якобы не имело никакого значения.