'Неизменно работаем, чтобы помочь ВСУ': Порошенко рассказал о главных запросах с фронта

Петр Порошенко, во время очередной поездки на восточное направление передавший партию техники в 19 бригад и батальонов, рассказал, как обычно формируются запросы с фронта.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Каждый раз перед поездкой на фронт мы собираем список пожеланий от военных. Затем ищем необходимую технику, закупаем ее, готовим и везем. А для этого формируем списки. Приблизительно так выглядит список техники, которую мы передаем ВСУ на одной точке. Еженедельно у нас таких по меньшей мере три. На этот раз в Харьковской и Донбассе", – показывает Порошенко.

Командир батальона беспилотников 58 мотопехотной бригады Сергей Варакин на войне с 2014 года. "На таких профессионалах держится наше войско. Привезли ребятам 100 FPV-дронов "Джонни" 10T", 8 дневных и ночных "Мавики", четырехдиапазонный РЭБ "Шатро" на раме и 10 "Ванильных сахаров" для личной защиты", – рассказывает Порошенко.

"Мы не можем отказать Сергею, поэтому он легко "выбил" груз и для 16 отдельного мотопехотного батальона 58-й ОМБр. 100 FPV-дронов "Вирий" 8", 100 FPV-дронов "Спартак" 9T", 4-диапазонный РЭБ "Шатро" на раме, 10 "Ванильных сахарков" передали ребятам побратима "Викинга". Так, за один день 58 ОМБр получила от нас 300 FPV-шок", – отмечает Порошенко и добавляет – от государства бригада получила за месяц всего 350 дронов.

"Такая ситуация едва ли не во всех бригадах, в которые мы приехали. В 30-й механизированной бригаде служит наш депутат Обуховского городского совета Михаил Трач. Подкрепили его ребят 100 FPV-дронами "Вирий" 8", двумя десятками "Ванильных сахаров", 4-диапазонным РЭБ "Шатро", а также передали квадроцикл "Муравей", – пишет пятый президент.

"Нашу родную 81 отдельную аэромобильную бригаду сопровождаем еще с 2014 года. В очередную нашу встречу привезли сотню FPV-дронов "Вирий" 8" и сотня 10", три "Мавика", два 4-диапазонных РЭБа "Шатро" на раме, два десятка "Ванильных сахаров". Возникла потребность в ноутбуках – мы и это решили", – объясняет Порошенко.

"Выкупаем последние грузовики с манипуляторами из составов НАТО – их нигде не достать. Для артиллеристов это возможность загружать и своевременно доставлять боеприпасы. Привезли DAF Layland с манипулятором 27 реактивной артиллерийской бригаде и защиту – два десятка "Ванильных сахарков" и три РЭБа 4-диапазонных "Шатро", – пишет Порошенко.

Ребятам из 33 ОМБр также привезли DAF Layland и два десятка "Ванильных сахарков", три 4-диапазонных РЭБа "Шатро".

"Командир подразделения аэроразведки, наш депутат в Киевском областном совете Владислав Одинец, за техникой приезжает и к нам в офис. Но сегодня – от нас доставка 207-му отдельному батальону 241-й бригады Сил ТРо. Это – сотня FPV-дронов "Вирий" 8" и сотня 10", четыре дневных и ночных "Мавика", РЭБ "Шатро" 4-диапазонный на раме, десяток "Ванильных сахаров". 155-й отдельный батальон 117-й отдельной бригады Сил ТрО получил шины для HMMWV", – перечисляет Порошенко.

"Однажды так. По несколько раз в неделю. Список по списку, миллионы за миллионами. Системно, постоянно работаем, чтобы помочь ВСУ приблизить Победу. Спасибо нашей команде за огромную работу и военным за мощь и профессионализм. Продолжение следует", – отмечает Порошенко.