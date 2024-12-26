'Есть правильные результаты': Зеленский отметил воинов, наносящих дальнобойные удары по территории РФ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность результатов, достигнутых Вооруженными Силами Украины, в частности в контексте ударов по территории России. Он подчеркнул, что украинские военные наносят удары исключительно по военной инфраструктуре врага, и эти действия являются частью обороны Украины от агрессии.

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Об этом глава государства сообщил во время вечернего видеообращения. Он отметил, что заслушал сегодня доклад главкома Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.

"Фронт. Обеспечение. Очень важно, что сейчас Соединенные Штаты увеличивают поставки. Это нужно, чтобы выровнять ситуацию. Я благодарен нашим партнерам. И темп снабжения должен стать таким, чтобы сбить темп российских штурмов. Нам нужна большая сила оружия. И мощные позиции для дипломатии. И каждое подразделение, каждая обеспечивающая это бригада приближает для нас возможность нормального мира", – сказал он.

Зеленский поблагодарил украинских бригад, в частности 95-й, 80-й, 82-й отдельные десантно-штурмовые бригады, а также 68-й отдельной егерской бригаде за их устойчивость и отвагу на фронте.

Особое внимание он уделил подразделениям, совершающим дальнобойные удары по России, отметив, что они дают необходимые и правильные результаты по уничтожению военных целей врага.

"Я благодарю за стойкость и смелость в боях на этих неделях нашей 95-й, 80-й, 82-й отдельным десантно-штурмовым бригадам. Также 68 отдельная егерская бригада – молодцы, ребята! 225-й и 425-й отдельные штурмовые батальоны – спасибо! Также хочу отметить сейчас всех наших воинов, наносящих дальнобойные удары по территории России. И у нас есть правильные, нужные результаты в уничтожении именно военной инфраструктуры врага и только такой: Украина защищается от агрессии, и наши удары направлены исключительно на военные цели. Вооруженные Силы Украины, Служба безопасности Украины, ГУР, внешняя разведка – я благодарю вас за меткость, всех наших привлеченных структур", – сказал президент.

Президент также упомянул о внутренних инициативах, направленных на поддержку экономики и возвращение уехавших из-за войны украинцев. По словам Зеленского, необходимо создать стимулы для возвращения украинцев и привлечения их к восстановлению страны. Глава государства анонсировал новые системные решения по поддержанию экономического роста Украины, которые будут обсуждаться с представителями украинского бизнеса.

"Украинский народ доказал свою смелость и может продемонстрировать миру свою возможность восстанавливаться, отстраиваться из руин. Я провел сегодня совещание по этому поводу – были вице-премьер-министры Чернышев, Федоров и Кулеба, команда Офиса. Мы готовимся на завтра еще до разговора с представителями украинского бизнеса – о том, какие системные решения нужны сейчас и в перспективе, чтобы дать Украине больше уверенности и сильное экономическое дыхание", – сказал он.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина активно работает над укреплением своих международных связей, в частности, в контексте сотрудничества со странами, которые поддерживают Украину в борьбе с агрессией. Он также поблагодарил Президента Сербии Александра Вучича за поддержку и конструктивный диалог между странами.

"Говорил с Президентом Сербии, поблагодарил Александра за поддержку нашего государства, наших людей. Мы обсудили наше взаимодействие – двустороннее и с другими партнерами. Очень ценю наш диалог. Максимум конструктивных отношений для Украины и совместной с партнерами безопасности. Слава Украине!" – резюмировал он.

Напомним, что на территории России утром 26 декабря снова произошел хлопок, на этот раз взрывы были слышны в Воронеже и Котово, Волгоградской области. В частности, в Воронеже дроны атаковали военный аэродром "Балтимор", а в Котово БПЛА наведались на промышленное предприятие.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях дроны Службы безопасности Украины атаковали состав боеприпасов полигона "Кадамовский" в Ростовской области. В результате удара на территории военного объекта прогремели мощные взрывы с последующей детонацией боеприпасов. В результате атаки вражеский состав был полностью уничтожен.

Утром 25 декабря в Тамбовской области России были прилеты. Беспилотники атаковали территорию линейной диспетчерской производственной станции ООО "Транснефтепродукт" в селе Новоникольское.

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