В Воронеже прогремели взрывы в районе военного аэродрома 'Балтимор', в Котово дроны атаковали предприятие. Все подробности

На территории России снова произошла бавовна, на этот раз взрывы были слышны в Воронеже и Котово, Волгоградской области. В частности, в Воронеже дроны атаковали военный аэропорт "Балтимор", а в Котово БПЛА наведались на промышленное предприятие.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он добавил, что впоследствии станет известно, чем "все сбили на этот раз".

"Воронеж. Около пяти часов прогремели взрывы в районе военного аэропорта "Балтимор". По официальной версии россиян был сбит один БПЛА. Местные сообщают о нескольких взрывах", – написано в сообщении.

По словам Андрющенко, пожар после атаки не зафиксирован, но отбой воздушной тревоги прозвучал лишь в 06:15.

"Котово, Волгоградская область. По меньшей мере четыре БПЛА атаковали промышленное предприятие. Предварительно – производственные мощности ООО "РИТЭК группы ЛУКОЙЛ", – отметил советник городского головы Мариуполя.

Он добавил, что местные сообщали об одном БПЛА, который не разорвавшись застрял на промышленной трубе.

Напомним, утром 25 декабря в Тамбовской области России были зафиксированы удары. Беспилотники атаковали территорию линейной диспетчерской производственной станции ООО "Транснефтепродукт" в селе Новоникольское. Взрывы стали следствием действий четырех беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Миллерове Ростовской области в ночь на 24 декабря звучали взрывы и работала ПВО. Там расположен военный аэродром оккупационной армии. Жители Миллерова наблюдали прилеты, которых "не было", а также последовавший за ними пожар.

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