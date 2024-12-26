Заботились о животных, учили студентов, путешествовали, воспитывали детей... Вспоминаем мирных украинцев, которых убила Россия в 2024 году

Россия продолжает наносить смертельные удары по мирным городам и селам Украины, унося жизни украинцев. По данным ООН, только с начала полномасштабного вторжения и до 30 ноября 2024 года погибли 12 340 мирных жителей, еще 27 836 получили ранения.

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Россияне стреляют чем только могут. В жилые дома, торговые центры, спорткомплексы, почтовые отделения, рынки, просто на улицы, в парки прилетает баллистика, ракеты, дроны, начиненные взрывчаткой. В последние месяцы враг день и ночь запускает аналоги иранских дронов по мирным населенным пунктам.

OBOZ.UA решил вспомнить тех, кого убила Россия в этом году. Мы не сможем опубликовать истории всех погибших людей, но память о них навечно останется в сердцах наших граждан.

Под Новый год ракета убила профессора Могилянки

2 января 2024 года россияне обстреляли ракетами Киев. Одна из них взорвалась во дворе многоэтажного дома в Соломенском районе. Тогда погибла 84-летняя преподавательница Киево-Могилянской академии Людмила Васильевна Шевцова. Основной удар пришелся как раз на ее квартиру.

Много лет Людмила Васильевна работала в Институте гидробиологии, где защитила кандидатскую, а потом докторскую диссертацию. Потом была заведующей кафедрой экологии, природопользования и мониторинга окружающей среды Института экологии города. А уже с 2014 года стала профессором кафедры экологии Киево-Могилянской академии.

"Бабушка за свою жизнь объездила почти всю планету, побывала почти во всех странах мира. Она нам с детства прививала любовь к путешествиям, книгам, саморазвитию. В конце декабря я защитилась и получила звание доктора философии по архитектуре. Я сразу же прибежала к бабушке поделиться новостью. Бабушка была счастлива. Она успела прочитать мою диссертацию и послушать мое выступление на защите онлайн", – рассказывает OBOZ.UA внучка Дарина.

Людмила Васильевна, несмотря на возраст, освоила компьютер. Каждое утро у нее начиналось с зарядки, она прогуливалась в парке и по специальному браслету считала шаги.

Она очень любила свою работу, своих студентов и не представляла жизни без них.

Был тренером Ольги Сумской

Утром 23 января россияне вновь обстреляли Украину. Погиб 71-летний спортсмен, вице-чемпион мира, дважды чемпион Европы и чемпион Украины по бодибилдингу Михаил Донской. Он как раз рано пришел на тренировку в спорткомплекс "Локомотив" в Киеве.

Ракета ударила прямо по спортивному комплексу. Михаил Саныч, как его звали друзья и воспитанники, примерно неделю пролежал в коме, но выйти из нее так и не смог.

Много лет своей жизни Донской отдал спорту. Свой первый тренировочный зал в столице он открыл в 1987 году. Это был обычный подвал в многоэтажке на ул. Коцюбинского.

Среди его клиентов была и украинская актриса Ольга Сумская, которая жила в этом же доме. Он очень гордился этим, и на двери его зала долго висела пожелтевшая от солнца вырезка из газеты с интервью актрисы, где она рассказывала, как тренировалась у Михаила Донского.

Также у него тренировались и известные дрессировщики супруги Шевченко.

Его зал закрылся лет шесть назад, поэтому он тренировался в разных спорткомплексах, а в последнее время приходил в "Локомотив".

В этот же день в Харькове ракета попала в жилой дом. Супруги – 58-летний Валерий Конченков и 56-летняя Юлия Брейнина – еще спали, когда их подъезд разрушился. Их квартира находилась на первом этаже, поэтому тела спасатели смогли отыскать уже на следующий день.

Вместе с супругами погибли и их любимые собаки.

Погибли в огненной реке

В Киеве от ран, полученных во время российского обстрела 7 февраля, не приходя в сознание, умерла 39-летняя Анастасия Носова. Вместе с ней погибли шестеро ее собак.

В то утро российская ракета взорвалась возле многоэтажного дома семьи. Настю привалило тяжелыми конструкциями. Также пострадали ее родители. Через некоторое время ее отец, известный фотограф Юрий Носов скончался в больнице от полученных травм.

Настя всю жизнь заботилась о животных, в их доме всегда жили собаки. Настя дрессировала собак для выставок. А еще она любила конный спорт, у нее даже была своя лошадь, которая находилась в Киевской области.

9 февраля в Харькове во время атаки российских дронов погибла семья Путятиных: родители Григорий и Ольга, их дети – 7-летний Алексей, 3-летний Миша и 10-месячный Паша.

Семья была в своем доме, когда три российских дрона прилетели в нефтебазу в Немышлянском районе Харькова. Взрывом были повреждены емкости с бензином и дизелем. Они вспыхнули, и горящая река потекла по улицам частного сектора.

Люди выскакивали из домов, перелезали через заборы, чтобы спастись. К сожалению, семья не смогла вырваться из этой ловушки и сгорели в своем доме.

14 февраля во время российского обстрела больницы в Селидово Донецкой области погибла 35-летняя Наталья Степаненко и ее 9-летний сын Ярослав Каменев.

Семья собиралась покинуть город, но Ярослав заболел, маме пришлось лечь в больницу вместе с ним.

Обстрел Киева 8 июля

8 июля Россия провела очередной массированный обстрел Киева. Всего в тот день в Киеве погибло 34 человека. Одна из ракет взорвалась на территории больницы "Охматдет", позже ракета прилетела еще в частную клинику "Адонис". Обломки разрушили подъезд 5-этажного дома на улице Сальского на Сырце в столице. Под завалами погибли 13 человек, из них пятеро – дети.

Среди погибших – 40-летняя Зоряна Симанюк и ее дети: 11-летний Максим и 9-летняя Анастасия. Главы семьи тогда не было дома, он был в отъезде.

Родители переехали в Киев из Тернопольской области ради образования и больших возможностей для детей. Максим ходил на карате, на следующий день он должен был со своей группой и тренером ехать в лагерь на Закарпатье, однако российская ракета убила его.

Тренер Владимир Боев рассказал OBOZ.UA, что парень пришел тренироваться к нему три года назад в соседнюю школу. Максим успел поучаствовать в клубных и всеукраинских соревнованиях, везде имел успех.

Тренер и юный спортсмен хотели хотя бы раз поучаствовать в Олимпиаде. А Анастасия занималась гимнастикой.

В клинике "Адонис" погибли пятеро сотрудников. Старший кассир Виктория Бондаренко – у нее осталось двое детей, ее сын и муж сейчас на фронте. Старшая медсестра Татьяна Шарова, которая с семьей в 2014 году переехала в Киев из Донецка.

Сестра-хозяйка Оксана Корж – незадолго до гибели у женщины родились двое внуков. Врач-акушер Светлана Поплавская – у нее остались трое детей. Врач УЗИ диагностики Виктор Брагуца – у него остались две дочери, в 2014 году он выехал из Донецка из-за войны.

В "Охматдете" погибла Светлана Лукьянчик, врач-нефролог. Она эвакуировала больных детей в укрытие во время тревоги, а сама спастись не смогла.

Также в тот день ракета попала в верхние этажи высотного здания в Соломенском районе. Погиб 50-летний Олег Уфимцев, подполковник Службы судебной охраны.

Олег с женой выехали из Бердянска, когда началось полномасштабное вторжение. Там он тоже работал в охране судов, помогал в первые дни вывозить документы. А раньше служил в полиции, его многие знали в городе. Олег и Светлана хотели арендовать новую квартиру, и мужчина отправился ее посмотреть. Он как раз поднялся на верхний этаж, когда раздался взрыв.

На Соломенке погиб и 28-летний житель Василькова Киевской области Михаил Терещенко.

Родные Михаила рассказали OBOZ.UA, что в тот день он был на работе в офисе. Когда прозвучала тревога, он спустился вниз на улицу. В это время прилетела ракета. Обломок здания смертельно ранил парня.

Вышли на лестницу и погибли

Рано утром 4 сентября российская ракета попала в старинный жилой дом во Львове. От взрыва был разрушен верхний этаж, рухнула лестница в парадном. Она похоронила под собой семерых жильцов подъезда, которые в этот момент спускались, чтобы пройти в укрытие.

Погибла семья Ярослава Базилевича: его жена Евгения, дочери – 21-летняя Ярина, 18-летняя Дарина, 7-летняя Эмилия. Сам Ярослав чудом выжил. Когда его дети и жена вышли на лестничную площадку, он еще оставался в квартире, как раз держал связь с женой по телефону, когда раздался взрыв.

Евгения Базилевич работала в цифровом маркетинге, а в свободное время преподавала йогу, изучала французский, разрабатывала ювелирные украшения и производила духи. Также она участвовала в фотосессиях, демонстрировала одежду.

Две старшие девочки учились в лицее международных отношений им. В. Стуса. В учебном заведении все расстроены известием об их гибели. На странице учебного заведения в Facebook говорится, что девочки были очень одаренными. Там приводится цитата из мотивационного письма Дарины Базилевич, средней дочери: "У нас невероятно дружная и гармоничная семья. Моя семья – это бесконечный источник поддержки, который не может сравниться ни с чем".

Дарина училась на втором курсе Украинского католического университета по специальности "культурология". Еще девушка увлекалась театром, была скромной.

Буквально за несколько часов до гибели Дарина написала в Instagram о трагедии в Полтаве, где от российского ракетного удара погибло более 50 человек. А вскоре жертвой российской агрессии, к сожалению, стала и ее семья.

Старшая дочь Ярина – программный менеджер и выпускница Института компьютерных наук и информационных технологий Львовской политехники. Она так же, как и мама, увлекалась фотосессиями, на страничке в соцсетях у девушки сохранилось много красивых фотографий. Она была очень увлечена своей профессией, уже в 19 лет стала графическим дизайнером.

Самая младшая дочь Эмилия была любимицей семьи.

Глава семьи вышел покурить и остался жив

22 октября во время ночной российской атаки по Украине "шахед" попал в частный дом на ул. Молодежной в Сумах.

От взрыва погибла почти вся семья Кушнаревых: 54-летняя мама Ирина, ее 14-летняя дочь Анна и 62-летняя сестра главы семьи Анатолия. Сам Анатолий в этот момент вышел на улицу покурить и чудом остался жив.

Ирина много лет работала в благотворительном фонде и ухаживала за пожилыми людьми. Ее запомнили очень доброй и отзывчивой.

Погибшей Ане в ноябре должно было исполниться 15 лет. Она училась в 9-м классе школы №27. В последнее время Аня увлеклась кинологией, у нее была любимая собака Юта, обычная дворняжка. Девочка воспитывала и дрессировала ее, даже бывала на собачьих выставках.

Юта выжила в ту ночь, но была ранена, собаку отвезли в ветклинику.

Играла на гитаре и ходила в театральный кружок

25 октября вечером российский дрон влетел прямо в комнату 15-летней Марии Трояновской. Девочка погибла. Ее родители находились в другой комнате и сумели спастись.

А младший брат Иван в этот день отправился на школьные каникулы вместе с одноклассниками Маши, поэтому его дома не было. Старшая сестра не смогла поехать с классом, она написала своему классному руководителю, что у нее много планов на каникулы. И поблагодарила, что они берут Ивана.

Мария училась в 9-м классе лицея "Престиж". Девочка была удивительно разносторонне развитой и творческой. Точные науки, как и гуманитарные, давались ей легко.

А еще она посещала театральный кружок в лицее, лабораторию анатомии и физиологии человека. Также увлекалась восточными танцами и игрой на бас-гитаре.

Маше родители купили турникет для оказания первой медицинской помощи. Девочка сначала сама научилась это делать, а потом показывала своим одноклассникам, как оказывать первую помощь.

Вернулась из Европы в Запорожье

В Запорожье в ночь на 7 ноября в результате российского удара управляемыми КАБами погибли десять человек. Среди них – 27-летняя София, ее полуторагодовалый сын Адам и бабушка Татьяна Васильевна.

София после начала российского вторжения некоторое время жила с сыном за границей, однако вернулась в родное Запорожье. Тут их ждал отец малыша, который сейчас служит в ЗСУ.

По словам ее знакомой, у Софии было очень много планов на будущее. В последнее время она занималась психологией и саморазвитием и собиралась сделать это своей профессией.

Среди погибших в этом доме были молодые супруги Череповские – Валентина и Павел, а также отец Павла Александр. Их 5-летний сын выжил, но находится в тяжелом состоянии в реанимации, ему провели операцию, и он на искусственном дыхании. За его жизнь борются врачи.

Всего в этом доме погибли 10 человек.

Помогали бездомным и детским приютам

11 ноября российская баллистическая ракета попала в жилой дом в Кривом Роге, разрушив целый подъезд.

Под завалами погибла почти вся семья: 32-летняя мама Елена Кулик и ее трое детей – 10-летний Кирилл, Демид, которому было 2 года 8 месяцев, а также 2-месячная Ульяна.

Чудом выжил лишь отец детей – 33-летний Максим Кулик. Он как раз вышел в другую комнату, пока Лена кормила младшую дочь.

"Лену воспитывала только мама, они жили с бабушкой и дедушкой-инвалидом. Лена каждый день после уроков спешила домой. Ей нужно было накормить бабушку и дедушку, помочь им, потому что мама работала", – рассказала OBOZ.UA одноклассница.

После школы Лена пошла учиться в Криворожский национальный университет. После учебы работала в компании "Стіл Сервіс", дочернем предприятии "АрселорМіттал Кривой Рог". Она была приемосдатчицей грузов и багажа железнодорожного цеха.

В последние годы находилась в декретном отпуске с двумя младшими детьми. В семье очень хотели девочку, и вот всего лишь два месяца назад у них появилась Ульяна.

Лена с мужем были членами церкви христиан веры евангельской "Благословіння" поселка Радушного Днепропетровской области. Как сообщили в церкви, семья Кулик присоединились к церкви лет 6-7 назад. Там они и начали раздавать обеды бездомным, помогать детским приютам.