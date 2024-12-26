Блог | Почему в России до сих пор работают аэропорты?
Россия сбила гражданский самолет, принадлежавший азербайджанской компании.
В общем хочу спросить риторически – почему вообще в РФ работают аэропорты, а не так, как в Украине? Или у нас нет возможностей РЕГУЛЯРНО, ЕЖЕДНЕВНО атаковать военные цели – чтобы РФ была вынуждена фактически прекратить пассажирское авиасообщение? Скажу со всей ответственностью – такие возможности есть. Просто нет запроса от начальства. Почему нам это не нужно?
Далее текст на языке оригинала.
Адже через те, що росіяни практично безперешкодно літають у себе вдома, вони виглядають переможцями у війні, завідомо сильнішою стороною, бо нібито зберегли свій повітряний простір захищеним. А ми, навпаки, загнані у 19 сторіччя, без авіасполучення – ми через це слабкіші у сторонніх очах, всі проблеми будуть намагатися вирішити за наш рахунок. Врешті, ми виглядаємо слабкими у очах власного населення.
Невже це не очевидно?
Чому росіяни атакують нас дешевими дронами-обманками щоночі і щодня - перевантажуючи нашу ППО, змушуючи витрачати дорогоцінні боєприпаси, тратити ресурс мобільних вогневих груп, відволікати увагу операторів – а ми цього не робимо? Чому росіяни це роблять півроку вже – а ми не вживаємо симетричних заходів? Це ми такі розумні чи ми такі пасивні?
Свого часу було зафіксовано вдосталь випадків, коли російська ППО працювала по українських дронах, спричиняючи руйнування – у великих містах, у Підмосков’ї. Той же Панцир, котрий, імовірно, збив азербайджанський літак, у минулому році ракетою влучав у під’їзд багатоквартирного будинку.
Я вже другий рік бігаю по усім можливих силових відомствах і переконую, що нам потрібно добиватися регулярних і дешевих атак російських об’єктів. Так, палити нафтопереробку і бомбити аеродроми потрібно, але потрібно також добиватися паритету в кількості і масштабі дронових атак по тилах Московії – а для цього треба цього як мінімум захотіти.
Повторюся – дешеві засоби є, відповідні технічні рішення є.