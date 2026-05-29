'Нельзя исключать вторжение': в ГПСУ заявили об усилении давления РФ на Беларусь и готовятся к провокациям

Беларусь пока не наращивает силы вблизи границы с Украиной. Там присутствует небольшое количество личного состава, подразделения периодически проводят ротации.

В то же время процессы внутри Беларуси настораживают: Россия все активнее пытается еще больше втянуть эту страну в войну против нашего государства. Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Есть ли угроза для Украины из Беларуси

По словам Демченко, еще с 2022 года Беларусь держит у границы с Украиной небольшое количество своих подразделений. Они периодически проводят ротации. Впрочем, накопления сил вблизи границы Украина пока не наблюдает.

В то же время определенные тревожные маркеры таки есть.

"То, что происходит в глубине территории страны, как сообщает разведка, сейчас указывает на то, что Россия активнее начала давить на Беларусь, чтобы та более масштабно и собственными силами присоединилась к войне против Украины. То есть в дальнейшем могут быть и провокации по направлению нашей границы. Нельзя исключать и вторжения", – подчеркнул Демченко.

Пока, добавил спикер ГПСУ, Россия на территории Беларуси не имеет ударных группировок. Однако она может их перебросить в любое время – и использовать те инфраструктурные объекты, которые строит белорусская власть.

Как сообщал OBOZ.UA, постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник на заседании Совбеза предостерег Минск, что атака из Беларуси будет иметь разрушительные последствия для белорусского режима. Он пообещал "немедленный и решительный ответ".

До того определенные очертания такого ответа очертил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, который намекнул: Украина уже определила 500 потенциальных целей в Беларуси на случай, если Лукашенко вступит в войну.

А президент Украины Владимир Зеленский, который уже довольно длительное время говорит о возможности втягивания соседней страны в войну, 21 мая сделал заявление, что не исключает превентивного удара по "фактическому руководству Беларуси".

Тем временем в Беларуси заговорили о "вторжении" украинских дронов.

Аналитики ISW, комментируя эти обвинения, отвергли подготовку к наземному вторжению с территории Беларуси, однако предположили, что этими заявлениями может готовиться почва к пускам россиянами "Шахедов" с беларуской территории. Вероятная цель – перерезание логистики на западе и северо-западе Украины и удары по военным поставкам из Польши.

