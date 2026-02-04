'Нельзя назвать передышкой': военный рассказал, как сильные морозы вливают на ситуацию на фронте. Видео

С наступление сильных морозов российская оккупационная армия уменьшила активность наступательных действий. В то же время временно замедление врага на фронте нельзя назвать передышкой.

Стоит учитывать, что сильных холод влияет, в том числе, на украинских военнослужащих. Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал начальник отдела коммуникаций третьей отдельной штурмовой бригады Даниил Мельников.

Морозы затормозили наступление врага

Несмотря на то, что сейчас сохраняется преимущественно солнечная погода, враг стал менее активным на фронте. Это связано, в том числе, с сильными морозами. Однако такую ситуацию все равно нельзя назвать передышкой.

Военнослужащий отметил, что на самом переднем крае у бойцов сил обороны Украины практически нет никакой возможности обогреваться или рыть глубокие окопы.

"Но опять же это передышкой назвать нельзя, потому что можем представить, что чувствуют наши побратимы в минус 20. Именно на передней линии, там, где действительно нет возможности накапывать очень глубокие окопы и обогревать их разными средствами", – Мельников.

Напомним, российские оккупанты продолжают предпринимать попытки штурмовать правобережную часть Херсонской области. Во время таких атак путинские захватчики становятся жертвами своих же мин в дельте Днепра.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что спецподразделение "Альфа" СБУ установило рекорд по сбиванию вражеских БПЛА самолетного типа. В течение года операторы подразделения перехватили рекордные 2220 дронов, среди которых были как ударные, так и разведывательные модели.

