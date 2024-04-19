Немецкая компания открыла завод дронов в Украине: о каких объемах идет речь

Компания Quantum-Systems GmbH открыла завод по производству беспилотников и центр разработки в Украине. Ожидается, что новое предприятие увеличит производственную мощность до 1000 беспилотников в год.

Об этом сообщила пресс-служба компании. Этот новый завод стал вторым предприятием Quantum-Systems в Украине.

Планируется, что до конца текущего года на нем будут работать около 100 человек. Также предполагается, что новое предприятие сможет увеличить производственную мощность до 1000 беспилотников ежегодно, включая производство запасных частей.

Компания Quantum Systems планирует инвестировать до шести миллионов евро в течение следующих двух лет. Открытие завода состоялось 18 апреля с участием вице-канцлера Германии Роберта Хабека и министра стратегического развития Украины Александра Камышина.

Разведывательные дроны Quantum Systems Vector используются в Украине с мая 2022 года. На сегодняшний день в рамках German Enablement Initiative было предоставлено 212 систем. До конца года в Украину планируют поставить 500 разведывательных дронов Quantum Systems.

Напомним, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Габек рано утром в четверг, 18 апреля, прибыл в Украину. Ожидается, что его визит будет длиться несколько дней и будет продуктивным, особенно когда ситуация на фронте стала напряженной.

Как сообщал OBOZ.UA, именно во время встречи Совета Украина–НАТО Германия и инициировала поиск доступных систем противовоздушной обороны для нашей страны. И случилось это еще 4 апреля.

Уже тогда в ФРГ по этой инициативе говорили о "немедленных мерах по анализу всех имеющихся в мире систем, включая батареи Patriot и другие системы ПВО". Кроме того, Германия уверяла, что ищет "возможные комбинации для снабжения" этих батарей в Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!