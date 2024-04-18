В Киев прибыл с визитом вице-канцлер Германии Роберт Хабек

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек рано утром в четверг прибыл в Украину. Ожидается, что его визит продлится несколько дней и станет продуктивным, особенно в тот момент, когда ситуация на фронте стала напряженной.

Его поездка держалась в секрете по соображениям безопасности. Это второй визит Хабека в качестве министра в Украину. Об этом сообщает издание T-Online.

"Мой визит является знаком того, что мы знаем, что мы должны и будем поддерживать Украину постоянно и настойчиво", – заявил Хабек по прибытии на вокзал в Киеве.

По его словам, визит состоится "в то время, когда Украина снова нуждается в любой поддержке в борьбе за свободу".

"Они (украинцы, – ред.) находятся под огромным военным давлением и борются за ценности, которые объединяют и определяют Европу. Вот почему успешная борьба Украины также отвечает высшим интересам Германии", - сказал он.

Хабек прибыл в столицу нашей страны с небольшой делегацией представителей бизнеса из оборонного и энергетического секторов, а также журналистов.

"С одной стороны, речь идет о том, чтобы на местном уровне посмотреть, какая поддержка нужна энергетической инфраструктуре. С другой стороны, задача, которая не исчезнет так быстро – это наращивание производства вооружений в Европе и на Украине", – сказал Хабек.

В Украине Хабек пообщается, в частности, с президентом Владимиром Зеленским, вице-премьером, министром экономики Юлией Свириденко и министром энергетики Германом Галущенком.

Как и во время его первой поездки в качестве министра около года назад, основное внимание будет уделено инвестициям в бизнес и устойчивости энергетической инфраструктуры, которая в последнее время все чаще подвергается атакам со стороны России.

Напомним, Федеральное правительство Германии объявило начало "новой" инициативы по предоставлению Украине дополнительных средств противовоздушной обороны. С этой целью министры иностранных дел и обороны ФРГ Анналена Бербок и Борис Писториус соответственно "связались с партнерами".

Как сообщал OBOZ.UA, именно во время встречи Совета Украина-НАТО Германия и инициировала поиск доступных систем противовоздушной обороны для нашей страны. И произошло это еще 4 апреля.

Уже тогда в ФРГ по поводу этой инициативы говорили о "немедленных мерах по анализу всех существующих в мире систем, включая батареи Patriot и другие системы ПВО". Кроме того, Германия уверяла, что ищет "возможные комбинации для поставки" этих батарей в Украину.

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