Немецкий концерн изготовит для Украины десятки тысяч боеприпасов и военную технику: когда они поступят в ВСУ

На сегодняшний день одним из важнейших партнеров оборонной промышленности Украины как поставщик военной техники является немецкий концерн Rheinmetall, находящийся в Дюссельдорфе. Концерн обещает поставить для украинской армии большое количество боеприпасов и бронированной техники в этом и в следующем году.

Об этом говорится в прессрелизе на сайте производителя. Концерн подвел итог проделанной работы и наметил планы на будущее.

Rheinmetall планирует поставить в Украину боеприпасы разных калибров, боевые машины, грузовики, танки Leopard и комплексы ПВО.

Боеприпасы

Сегодня Rheinmetall является единственным оборонным подрядчиком, способным поставлять украинским военным большое количество новых боеприпасов среднего и большого калибра, в том числе 20 мм для БМП Marder, 40 мм, а также 105 мм - для Leopard 1 и 120 мм для Leopard 2.

Также Rheinmetall в прошлом году поставил ВСУ 40 тысяч патронов калибра 35 мм для зенитного танка Gepard.

Кроме того, немецкий концерн является важным стратегическим партнером Украины по снабжению 155-мм артиллерийскими боеприпасами. Rheinmetall планирует поставить в этом году десятки тысяч этих снарядов.

Кроме Германии, еще одна страна-член НАТО поручила Rheinmetall поставить Украине большое количество боеприпасов 155-мм калибра. Эти снаряды изготовит испанский производитель Rheinmetall Expal Munitions и поставит в Украину в 2025 году.

БМП Marder

К концу 2023 года компания Rheinmetall поставила в Украину более 100 боевых машин пехоты Marder. Дальнейшие поставки в "двухзначном диапазоне" состоятся в 2024 году.

Танки Leopard

Rheinmetall заключила контракт на поставку в Украину 25 основных боевых танков Leopard 1A5, а также 5 бронированных эвакуационных машин и двух танков Leopard 1 для обучения. Поставка намечена на 2024 год.

От имени правительств Нидерландов и Дании Rheinmetall поставляет 14 основных боевых танков Leopard 2A4. Два из этих боевых танков уже переданы для обучения ВСУ. Остальные передадут в этом году.

Комплекс ПВО Skynex

Сверхсовременный комплекс Skynex от Rheinmetall предназначен для действий противовоздушной обороны на очень близком расстоянии, где управляемые ракеты неэффективны.

В прошлом году первая система Skynex была передана Вооруженным силам Украины. Снабжение систем Skynex будет продолжаться и в течение 2024 года.

А разработанные компанией Rheinmetall 35-мм боеприпасы именно для этой системы ПВО уникальны, ведь их невозможно отразить средствами электронного противодействия, подчеркивают в компании.

Системы Skynex устанавливаются на новых грузовиках со сменным кузовом Rheinmetall HX.

Грузовики HX

Производимые компанией Rheinmetall MAN Military Vehicles, грузовики HX являются одними из наиболее широко используемых военных транспортных средств во всем мире с глобальной репутацией за долговечность, внедорожную мобильность, удобство в использовании и модульность, отличающую их от конкурентов в отрасли.

Сейчас в Украине работает около 100 грузовиков производства Rheinmetall, а недавно прямо с завода было поставлено еще 26 совершенно новых грузовиков HX.

Как сообщал OBOZ.UA:

Немецкий концерн Rheinmetall создал совместное предприятие с "Украинской оборонной промышленностью" (бывший "Укроборонпром"). Совместная компания будет заниматься обслуживанием и ремонтом техники, полученной Украиной от партнеров.

Rheinmetall также построит новый завод по производству боеприпасов, который будет выпускать их только для Украины и Германии. Сделать это обещают в рекордно короткие сроки, а саму продукцию выпускать быстро.

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