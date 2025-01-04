По последним данным, озвученным Главнокомандующим ВС Украины генералом Александром Сырским, потери россиян на Курщине уже превысили 38 тысяч убитыми и ранеными, также было уничтожено более тысячи единиц техники. Был существенно пополнен и "обменный фонд" – а это более 700 пленных! Именно благодаря этому и стали возможны большие обмены пленными. Фактически благодаря Курской операции из российского плена домой уже вернулись сотни украинских военных.

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Далее текст на языке оригинала.

І це – надзвичайно важливий наслідок операції, який по-справжньому можуть оцінити лише ті, чиї рідні і близькі знаходяться в полоні.

Не будемо забувати і про величезні ресурси, які москва змушена відволікати для повернення цих територій. Для росії Курська операція така "неважлива" і "несуттєва", що вона зібрала там півсотні тисяч своїх військових, стягнула свої найбоєздатніші підрозділи з важливих напрямків в Україні. І це не рахуючи 10 тисяч корейців, що саме по собі вже є ганьбою і свідченням величезних проблем в самій росії.

Усі ці десятки тисяч російських і корейських солдатів, тисячі одиниць задіяної техніки – це те, що росія не може використати проти нас на нашій території!

І це також важливо!

Але не менш важливим, як на мене, є інший, зовсім неочікуваний наслідок Курської "офензиви".

Річ у тім, що діяльність військової комендатури на території рф призвела до того, що росіяни (не лише мешканці підконтрольних Україні районів Курської області) замислились, хто ж такі українці насправді.

Ми посіяли в них зерна правди!

Ми змусили росіян засумніватися в своїй владі, в тому, що вона їм розповідає про нас і про війну! Майже кожного дня мені пишуть і дзвонять люди з різних регіонів росії, і питають, чи правда те, що вони щойно почули по телевізору!

Як на мене, це – тектонічні зрушення в російській ментальності, де, зазвичай, немає місця для сумнівів в діях і словах своїх можновладців.

Це означає, що російський народ почав звіряти свої годинники по українській армії!