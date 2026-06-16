Непригоден для проезда: в сети показали, как выглядит поврежденный мост в оккупированном Новоазовске. Фото

В временно оккупированном Новоазовске Донецкой области был поврежден мост через реку Грузкий Еланчик, который играет важную роль в российской военной логистике. В сети появились фотографии последствий атаки, на которых видны значительные разрушения переправы.

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В настоящее время движение по мосту существенно ограничено. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпигуна".

Мост расположен на трассе, соединяющей Россию с оккупированными территориями юга и востока Украины через Азовское побережье. Именно по этой дороге оккупационные войска осуществляют перевозку техники, топлива, боеприпасов и личного состава.

Во время ночной атаки были повреждены также грузовики, находившиеся на переправе. После этого одна из полос движения стала непригодной для полноценной эксплуатации, что затруднило транспортное сообщение на этом участке.

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Особое значение этот объект приобрел после того, как Россия начала активнее использовать сухопутный коридор вдоль Азовского моря в качестве альтернативы маршрутам через Керченский мост. В 2024 году оккупанты проводили ремонт переправы именно для увеличения пропускной способности грузопотока.

Новоазовск расположен недалеко от российской границы и является одним из ключевых узлов логистической цепочки, соединяющей Ростовскую область РФ с оккупированными территориями Донецкой области, Запорожской области и Крыма.

В результате даже частичное повреждение таких объектов вынуждает российское командование пересматривать маршруты снабжения и использовать более длинные пути для доставки ресурсов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после ночной атаки беспилотников на территории Херсонской области были повреждены два моста. Движение по переправе недалеко от Чонгара и по мосту, соединяющему оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой, временно перекрыли.

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