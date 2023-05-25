'Непростая ночь': Зеленский поблагодарил сил ПВО за отражение мощной атаки врага

В ночь на 25 мая Россия атаковала Украину 36 иранскими дронами-камикадзе. Все они были уничтожены украинским ПВО.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил украинских воинов за защиту неба над Украиной и спасенные жизни украинцев.

"Непростая ночь. Продолжая терроризировать Украину, враг использовал 36 "Шахедов". Ни один из них не долетел до цели. Спасибо нашим силам ПВО за 100%-й результат", – отметил глава государства.

Напомним, в ночь на 25 мая российские войска атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. В ряде областей по вражеским целям работали силы ПВО – "Шахеды" были сбиты на подлете к Киеву, над Буковиной, Львовщиной, Николаевщиной и Одесщиной.

В общей сложности украинские воины уничтожили все 36 "Шахедов", которые запустил враг, ни один из них не достиг цели.