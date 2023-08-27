'Нерешительность может оказаться большой ошибкой': лидер партии Меркель поддержал предоставление Украине Taurus, но есть 'нюанс'

Глава Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц выступил за предоставление Украине немецких дальнобойных ракет Taurus. Но, по его мнению, они должны быть с ограниченным радиусом действия, чтобы их "можно было использовать только для защиты".

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Об этом он рассказал в интервью Bild. Мерц отметил, что Берлин "должен поставить крылатые ракеты" Taurus Киеву.

Он подчеркнул, что нерешительность может оказаться большой ошибкой.

"Я боюсь, что однажды мы дойдем до осознания того, что сделали слишком мало и слишком поздно для Украины, а значит, и для нашей безопасности. Эта нерешительность еще может оказаться большой исторической ошибкой", – сказал лидер партии Меркель.

Следует отметить, что Украина все же получит от Германии крылатые ракеты Taurus, считает министр обороны нашей страны Алексей Резников. Он надеется, что общий процесс будет длиться менее года.

Как писал OBOZREVATEL :

– 14 августа министр финансов Германии Кристиан Линднер во время визита в Киев поддержал предоставление Украине ракет Taurus. Он выразил надежду, что в скором времени наша армия получит это вооружение.

– Министерство иностранных дел ФРГ Анналена Бербок также косвенно высказалась в поддержку передачи Taurus для ВСУ. Она заявила, что Берлин "рассматривает все пожелания" Киева, а полномасштабное вторжение России показывает, что "каждый день имеет значение".

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