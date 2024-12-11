Несколько часов искали под завалами: в Кривом Роге простились с помощником судьи, погибшим в результате удара РФ. Фото

В Кривом Роге в среду, 11 декабря, провели в последний путь помощника судьи Галуста Галстяна, погибшего в результате российского ракетного удара. Церемония прощания состоялась в храме Иверской иконы Божией Матери.

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Об этом сообщает местное издание "Свои". 32-летний Галуст Галстян работал в Донецком апелляционном суде с 2020 года.

После оккупации Мариуполя он остался верен присяге и переехал в Кривой Рог, продолжив свою службу. В первые дни полномасштабного вторжения он участвовал в эвакуации документов и материальных ценностей из Мариуполя, проявляя высокий профессионализм и ответственность.

Галуст стал жертвой российского ракетного удара по зданию суда в Кривом Роге. Его несколько часов искали под завалами после обстрела. К сожалению, спасти мужчину не удалось.

"Его преданность работе, человечность и поддержка останутся в нашей памяти навсегда. Это невосполнимая потеря для всех нас…" – отмечают близкие погибшего.

Напомним, накануне, 6 декабря, россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу. Известно, что три человека погибли, около 20 пострадали.

В результате атаки в городе повреждены админздания, два многоэтажных дома, 10 частных домов, учебное заведение, автомобили.

Поисково-спасательные работы на месте попаданий продолжались всю ночь и были завершены только утром.