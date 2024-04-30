'Несколько раз в неделю фиксируются попытки захода': в ГПСУ рассказали, где наиболее активны российские ДРГ

Самая активная деятельность российских диверсионно-разведывательных групп фиксируется на Сумщине. Они пытаются пересечь государственную границу Украины в пределах области по несколько раз в неделю.

Об этом в эфире канала "Мы - Украина" рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. В других регионах, по его словам, попытки захода пока не фиксируются, однако угроза существует.

"Сумщина – это то направление, где враг наиболее активно проводит свою диверсионную деятельность. Нельзя сказать, что вражеские ДРГ разоблачаются ежедневно, но с определенной периодичностью, может быть несколько раз в неделю", – отметил спикер.

"Раньше также была активным направлением и Харьковская область. За последнее время не фиксировалась попыток захода на Черниговщине. Но, несмотря на все, угроза не исчезает ни для Черниговщины, ни для Харьковщины. Эту угрозу наши воины понимают хорошо", – сказал Демченко.

Напомним, 25 апреля украинские пограничники столкнулись в бою с российской ДРГ в Сумской области. Пограничники обнаружили вражескую засаду с более чем десятком диверсантов в одном из направлений. В стрелковом бою использовались артиллерийские и минометные расчеты. В результате столкновения вражеская группа отступила.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские воины 31 марта пресекли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы противника в районе села Старая Гута Сумской области.

– В марте СБУ задержала завербованных российским ФСБ диверсантов. Они пытались подорвать железнодорожную линию на Полтавщине, однако были пойманы с поличным.