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Несмотря на большие потери, враг продолжает попытки прорвать украинскую оборону: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Ольга Ганюкова
War
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Несмотря на большие потери, враг продолжает попытки прорвать украинскую оборону: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Ситуация на фронте остается сложной. Несмотря на большие потери, враг не прекращает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 119 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 среды, 4 декабря. Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов Сумщины и Черниговщины с территории России пострадали районы населенных пунктов Александровка, Нововасиловка, Майское и Камень.

На Харьковском направлении российские оккупанты пять раз штурмовали район Волчанска и Глубокого. Украинские защитники отразили четыре атаки, одна боестолкновение продолжается.

В то же время, на Купянском направлении противник активно наступал на позиции украинских подразделений в районах Кучеривки, Синьковки, Петропавловки, Первомайского и других. Десять боев продолжаются.

На Лиманском направлении враг совершил девять атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Макеевки и других населенных пунктов. Продолжается шесть боев.

На Торецком направлении враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Торецкой, где наши войска отражают четыре атаки.

На Покровском направлении противник совершил 29 попыток прорыва в районах Миролюбовки, Луча, Лисевки, Даченского, Желтого, Шевченко, Пушкиного и Новопустынки, но силы обороны отразили 25 атак. Утраты неприятеля уточняются. По Мирнограду враг нанес авиаудару.

На Кураховском направлении продолжаются бои вблизи населенных пунктов Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахового, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки, где наши подразделения отразили 18 атак, 12 из которых продолжаются.

Несмотря на большие потери, враг продолжает попытки прорвать украинскую оборону: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Времивском направлении продолжается четыре атаки захватчиков, всего за сегодняшний день противник предпринял 10 попыток продвинуться вперед вблизи Зеленого Поля, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.

В Приднепровском направлении противник трижды безрезультатно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.

На Курщине украинские защитники отбили двенадцать атак захватчиков, восемь боеприкосновений продолжается.

На Северском, Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты продолжают наносить обстрелы по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре, применяя имеющиеся средства.

Несмотря на большие потери, враг продолжает попытки прорвать украинскую оборону: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Напомним, российские войска планируют новое наступление на Херсон. оккупанты активно готовятся и уже собрали 300 лодок для форсирования Днепра. Российские войска пытаются установить контроль над речными островами, чтобы приблизиться к западному берегу Херсона. Недавно они совершили масштабную атаку на Казацкий остров, расположенный недалеко от Новой Каховки к северо-востоку от города.

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