Несмотря на большие потери, враг продолжает попытки прорвать украинскую оборону: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Ситуация на фронте остается сложной. Несмотря на большие потери, враг не прекращает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 119 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 среды, 4 декабря. Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов Сумщины и Черниговщины с территории России пострадали районы населенных пунктов Александровка, Нововасиловка, Майское и Камень.

На Харьковском направлении российские оккупанты пять раз штурмовали район Волчанска и Глубокого. Украинские защитники отразили четыре атаки, одна боестолкновение продолжается.

В то же время, на Купянском направлении противник активно наступал на позиции украинских подразделений в районах Кучеривки, Синьковки, Петропавловки, Первомайского и других. Десять боев продолжаются.

На Лиманском направлении враг совершил девять атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Макеевки и других населенных пунктов. Продолжается шесть боев.

На Торецком направлении враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Торецкой, где наши войска отражают четыре атаки.

На Покровском направлении противник совершил 29 попыток прорыва в районах Миролюбовки, Луча, Лисевки, Даченского, Желтого, Шевченко, Пушкиного и Новопустынки, но силы обороны отразили 25 атак. Утраты неприятеля уточняются. По Мирнограду враг нанес авиаудару.

На Кураховском направлении продолжаются бои вблизи населенных пунктов Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахового, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки, где наши подразделения отразили 18 атак, 12 из которых продолжаются.

На Времивском направлении продолжается четыре атаки захватчиков, всего за сегодняшний день противник предпринял 10 попыток продвинуться вперед вблизи Зеленого Поля, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.

В Приднепровском направлении противник трижды безрезультатно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.

На Курщине украинские защитники отбили двенадцать атак захватчиков, восемь боеприкосновений продолжается.

На Северском, Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты продолжают наносить обстрелы по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре, применяя имеющиеся средства.

Напомним, российские войска планируют новое наступление на Херсон. оккупанты активно готовятся и уже собрали 300 лодок для форсирования Днепра. Российские войска пытаются установить контроль над речными островами, чтобы приблизиться к западному берегу Херсона. Недавно они совершили масштабную атаку на Казацкий остров, расположенный недалеко от Новой Каховки к северо-востоку от города.