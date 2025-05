Несмотря на объявленное Путиным 'перемирие', армия РФ не прекратила попытки наступления: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Оккупационные войска России, несмотря на объявленное их диктатором Путиным трехдневное "прекращение огня" на 8-10 мая, продолжали атаки на фронте в Украине. Захватчики обстреливали Сумщину, продвигаясь в возле границы, а также штурмовали в районах Купянска, Боровой, Торецка, Курахово и Великой Новоселки.

Ситуацию на передовой, которая происходила в течение 8 мая, проанализировал американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там ссылаются на геолокационные данные и заявления военных с обеих сторон.

Отмечается, что войска РФ, сбрасывая авиабомбы на жилые районы Сумской области, пыталась обвинить Украину в нарушении путинского "перемирия", в частности на Курщине. Но в ISW подчеркивают, что ВСУ продвинулись в этом российском регионе до момента одностороннего введения страной-агрессором прекращения огня ко "дню победы" 9 мая.

Ситуация на границе Сумщины

По данным аналитиков, геолокационные видеозаписи, опубликованные еще 6 мая, свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись к центральной части Локни (к северо-востоку от Сум).

Пока не подтверждены заявления российских блогеров о продвижении ВС РФ 8 мая вблизи сел Водолаги, Беловод и Локня. Такой же пропагандой являются их заявления о "нарушении" якобы украинскими силами "прекращения огня" возле села Беловод 8 мая.

Сообщается, что на Сумском направлении сейчас действуют подразделения 30-го мотострелкового полка ВС РФ (72-я мотострелковая дивизия, 44-й армейский корпус, Ленинградский военный округ). Кроме этого, части спецназа "Анвар" наносят удары по украинским позициям вблизи международной границы к северо-западу от Сум (в частности на границе Сумщины и Брянской области РФ).

Харьковское направление

Российские войска атаковали позиции ВСУ вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов 7 мая, прежде чем РФ ввела одностороннее "прекращение огня" (в 00:00 по московскому времени 8 мая).

В отчете Генерального штаба ВСУ от 08:00 четверга, 8 мая, сообщалось, что оккупанты снова атаковали Силы обороны вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов. К вечеру они также осуществили атаки на севере Харьковщины.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" полковник Виктор Трегубов 8 мая заявил, что российские войска продолжают наступать на Харьковском направлении после внедрения Россией трехдневного "перемирия". ISW не подтвердил продвижение оккупантов на восточную окраину Волчанска, о котором российские пропагандисты заявляли 7 мая.

Купянское направление

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 мая, свидетельствуют о том, что российские войска незначительно продвинулись к северо-восточной окраине Двуречной (к северо-востоку от Купянска).

По данным Генштаба ВСУ, 8 мая войска РФ атаковали вблизи Глушковки, Синьковки и Степной Новоселовки. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что бои шли на севере Харьковской области и на Купянском направлении.

Кроме этого, оккупанты продвинулись на северо-запад от Макеевки (на северо-восток от Боровой на Харьковщине). Они атаковали вблизи Загрызово, Новой Кругляковки и Грековки, а также в направлении Ольговки. К вечеру 8 мая захватчики продолжали осуществлять наступления возле Новой Кругляковки, а также Новоегоровки и Грековки.

Лиманское направление

В отчете Генерального штаба ВСУ от 8 мая в 08:00 сообщалось, что российские войска атаковали вблизи Колодязей, в направлении Редкодуба и Нового Мира. Уже в 16:00 была информация, что оккупанты продолжили атаки вблизи Колодязей и Торского (к востоку от Лимана), в направлении Новомихайловки, Редкодуба и Зеленой Долины (все к северо-востоку от Лимана).

Спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов подчеркнул, что российские войска продолжали наступать на Лиманском направлении после введения Россией "прекращения огня".

Северское и Краматорское направления

В течение 8 мая ВС РФ атаковали украинские позиции к юго-востоку от Северска – вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Федоровки.

Российские милитаристы заявляли о продвижении оккупантов на север от Часового Яра, а также о том, что они якобы зашли на одну из шахт.

На Краматорском направлении 8 мая войска РФ атаковали вблизи Часова Яра, Белой Горы, Предтечно и Курдюмовки (к юго-востоку от Часова Яра).

Торецкое направление

По данным ISW, Силы обороны еще 6 мая продвинулись к улице Совхозная на северо-западе Дружбы. Тогда как 7 мая войска РФ прошли вперед в южной части Новой Полтавки (к западу от Торецка).

В отчетах Генерального штаба ВСУ от 8 мая сообщалось, что оккупационная армия атаковала вблизи Торецка, Дилиевки, Щербиновки, Новой Полтавки, Малиновки и Елизаветовки, а также в направлении Романовки, Крымского, Александрополя.

Спикер оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Дмитрий Запорожец 8 мая заявил, что российские войска, действующие на Торецком направлении, используют прикрытие весенними листьями на деревьях для штурма украинских позиций небольшими пехотными группами.

Покровское направление

Российские блогеры 8 мая заявили о незначительном якобы продвижении ВС РФ вблизи Новосергиевки (юго-западнее Покровска). Один из них утверждал, что они осуществили это еще 7 мая, а другой просто не стал уточнять, когда оно произошло.

В течение 8 мая, по данным Генштаба ВСУ, российские войска атаковали вблизи Покровска, Лысовки, Котлино, Зверево, Новосергиевки, Удачного, Миролюбовки, Гродовки, Даченского.

Российский блогер обвинил украинские войска в "нарушении российского режима прекращения огня" 8 мая путем осуществления ударов беспилотников по позициям оккупантов на Покровском направлении.

В ОСГВ "Хортица" сообщили, что ВС РФ продолжают увеличивать использование мотоциклов в наступлениях на этом направлении. Представитель украинской бригады, действующей под Покровском, заявил 8 мая, что россияне осуществляют небольшие пехотные наступления при поддержке моторизованной техники и беспилотников. Также они неоднократно разворачивают штурмы, состоящие из плохо обученной пехоты, чтобы сначала подавить украинскую оборону, прежде чем в атаку пойдет лучше обученная российская пехота.

Новопавловское направление

Министерство обороны РФ 8 мая хвасталось "захватом" села Троицкое. По данным генштаба ВСУ, враг продолжал атаки возле Новоалександровки, Надиевки, Котляровки, Тротицкого, Богдановки и Преображенки.

Оккупанты также утверждали о своем продвижении на северо-запад от Андреевки (к западу от Курахово) и вблизи Отрадного (к юго-западу от захваченного города) до объявленного Путиным "перемирия". В течение 8 мая они осуществляли атаки вблизи Константинополя, Андреевки, Разлива, Богатыра, Алексеевки и Отрадного.

Запорожское направление

В отчете Генерального штаба ВСУ от 8 мая в 08:00 сообщалось, что российские войска атаковали вблизи Свободного Поля и Новоселки, а также в направлении Новополя. Впоследствии до вечера враг осуществлял атаки возле этих населенных пунктов, а также в районе Бурлатского, Привольного, Новополя.

Представитель Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин сообщил, что российская тактическая авиация прекратила деятельность с начала путинского "прекращения огня" 8 мая, но оккупанты продолжали артиллерийские и беспилотные удары, хотя и с уменьшенной интенсивностью.

Также на Ореховском направлении в Запорожской области 8 мая войска РФ продолжали атаки вблизи Каменского и Щербаков, у Степного, Малой Токмачки, Новоданиловки.

Приднепровское направление

В отчете Генерального штаба ВСУ от 8 мая в 08:00 сообщалось, что российские войска атаковали украинские позиции на Херсонщине. Оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре в области.

Пропагандисты обвинили ВСУ в "нарушении" российского "прекращения огня" 8 мая, заявляя об их попытке "высадиться" на левом берегу Днепра вблизи Антоновского моста. Украинский военнослужащий, который действует там, сообщил, что российские и украинские силы ведут боевые действия на расстоянии, поэтому этот участок фронта преимущественно статичен.

Как сообщал OBOZ.UA, совместными усилиями 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия", 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко и других подразделений Сил обороны Украины был восстановлен контроль над лесным массивом к северу от Липцов в Харьковской области. Это "несколько квадратных километров тактически значимой местности", отмечают украинские защитники.

