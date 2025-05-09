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Несмотря на объявленное Путиным "перемирие", армия РФ не прекратила попытки наступления: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Марина Лисничук
War
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Несмотря на объявленное Путиным 'перемирие', армия РФ не прекратила попытки наступления: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Оккупационные войска России, несмотря на объявленное их диктатором Путиным трехдневное "прекращение огня" на 8-10 мая, продолжали атаки на фронте в Украине. Захватчики обстреливали Сумщину, продвигаясь в возле границы, а также штурмовали в районах Купянска, Боровой, Торецка, Курахово и Великой Новоселки.

Видео дня

Ситуацию на передовой, которая происходила в течение 8 мая, проанализировал американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там ссылаются на геолокационные данные и заявления военных с обеих сторон.

Отмечается, что войска РФ, сбрасывая авиабомбы на жилые районы Сумской области, пыталась обвинить Украину в нарушении путинского "перемирия", в частности на Курщине. Но в ISW подчеркивают, что ВСУ продвинулись в этом российском регионе до момента одностороннего введения страной-агрессором прекращения огня ко "дню победы" 9 мая.

Ситуация на границе Сумщины

По данным аналитиков, геолокационные видеозаписи, опубликованные еще 6 мая, свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись к центральной части Локни (к северо-востоку от Сум).

Пока не подтверждены заявления российских блогеров о продвижении ВС РФ 8 мая вблизи сел Водолаги, Беловод и Локня. Такой же пропагандой являются их заявления о "нарушении" якобы украинскими силами "прекращения огня" возле села Беловод 8 мая.

Сообщается, что на Сумском направлении сейчас действуют подразделения 30-го мотострелкового полка ВС РФ (72-я мотострелковая дивизия, 44-й армейский корпус, Ленинградский военный округ). Кроме этого, части спецназа "Анвар" наносят удары по украинским позициям вблизи международной границы к северо-западу от Сум (в частности на границе Сумщины и Брянской области РФ).

Харьковское направление

Российские войска атаковали позиции ВСУ вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов 7 мая, прежде чем РФ ввела одностороннее "прекращение огня" (в 00:00 по московскому времени 8 мая).

В отчете Генерального штаба ВСУ от 08:00 четверга, 8 мая, сообщалось, что оккупанты снова атаковали Силы обороны вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов. К вечеру они также осуществили атаки на севере Харьковщины.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" полковник Виктор Трегубов 8 мая заявил, что российские войска продолжают наступать на Харьковском направлении после внедрения Россией трехдневного "перемирия". ISW не подтвердил продвижение оккупантов на восточную окраину Волчанска, о котором российские пропагандисты заявляли 7 мая.

Купянское направление

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 мая, свидетельствуют о том, что российские войска незначительно продвинулись к северо-восточной окраине Двуречной (к северо-востоку от Купянска).

По данным Генштаба ВСУ, 8 мая войска РФ атаковали вблизи Глушковки, Синьковки и Степной Новоселовки. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что бои шли на севере Харьковской области и на Купянском направлении.

Несмотря на объявленное Путиным "перемирие", армия РФ не прекратила попытки наступления: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Кроме этого, оккупанты продвинулись на северо-запад от Макеевки (на северо-восток от Боровой на Харьковщине). Они атаковали вблизи Загрызово, Новой Кругляковки и Грековки, а также в направлении Ольговки. К вечеру 8 мая захватчики продолжали осуществлять наступления возле Новой Кругляковки, а также Новоегоровки и Грековки.

Лиманское направление

В отчете Генерального штаба ВСУ от 8 мая в 08:00 сообщалось, что российские войска атаковали вблизи Колодязей, в направлении Редкодуба и Нового Мира. Уже в 16:00 была информация, что оккупанты продолжили атаки вблизи Колодязей и Торского (к востоку от Лимана), в направлении Новомихайловки, Редкодуба и Зеленой Долины (все к северо-востоку от Лимана).

Спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов подчеркнул, что российские войска продолжали наступать на Лиманском направлении после введения Россией "прекращения огня".

Несмотря на объявленное Путиным "перемирие", армия РФ не прекратила попытки наступления: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Северское и Краматорское направления

В течение 8 мая ВС РФ атаковали украинские позиции к юго-востоку от Северска – вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Федоровки.

Российские милитаристы заявляли о продвижении оккупантов на север от Часового Яра, а также о том, что они якобы зашли на одну из шахт.

Несмотря на объявленное Путиным "перемирие", армия РФ не прекратила попытки наступления: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

На Краматорском направлении 8 мая войска РФ атаковали вблизи Часова Яра, Белой Горы, Предтечно и Курдюмовки (к юго-востоку от Часова Яра).

Торецкое направление

По данным ISW, Силы обороны еще 6 мая продвинулись к улице Совхозная на северо-западе Дружбы. Тогда как 7 мая войска РФ прошли вперед в южной части Новой Полтавки (к западу от Торецка).

В отчетах Генерального штаба ВСУ от 8 мая сообщалось, что оккупационная армия атаковала вблизи Торецка, Дилиевки, Щербиновки, Новой Полтавки, Малиновки и Елизаветовки, а также в направлении Романовки, Крымского, Александрополя.

Несмотря на объявленное Путиным "перемирие", армия РФ не прекратила попытки наступления: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Спикер оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Дмитрий Запорожец 8 мая заявил, что российские войска, действующие на Торецком направлении, используют прикрытие весенними листьями на деревьях для штурма украинских позиций небольшими пехотными группами.

Покровское направление

Российские блогеры 8 мая заявили о незначительном якобы продвижении ВС РФ вблизи Новосергиевки (юго-западнее Покровска). Один из них утверждал, что они осуществили это еще 7 мая, а другой просто не стал уточнять, когда оно произошло.

В течение 8 мая, по данным Генштаба ВСУ, российские войска атаковали вблизи Покровска, Лысовки, Котлино, Зверево, Новосергиевки, Удачного, Миролюбовки, Гродовки, Даченского.

Несмотря на объявленное Путиным "перемирие", армия РФ не прекратила попытки наступления: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Российский блогер обвинил украинские войска в "нарушении российского режима прекращения огня" 8 мая путем осуществления ударов беспилотников по позициям оккупантов на Покровском направлении.

В ОСГВ "Хортица" сообщили, что ВС РФ продолжают увеличивать использование мотоциклов в наступлениях на этом направлении. Представитель украинской бригады, действующей под Покровском, заявил 8 мая, что россияне осуществляют небольшие пехотные наступления при поддержке моторизованной техники и беспилотников. Также они неоднократно разворачивают штурмы, состоящие из плохо обученной пехоты, чтобы сначала подавить украинскую оборону, прежде чем в атаку пойдет лучше обученная российская пехота.

Новопавловское направление

Министерство обороны РФ 8 мая хвасталось "захватом" села Троицкое. По данным генштаба ВСУ, враг продолжал атаки возле Новоалександровки, Надиевки, Котляровки, Тротицкого, Богдановки и Преображенки.

Несмотря на объявленное Путиным "перемирие", армия РФ не прекратила попытки наступления: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Оккупанты также утверждали о своем продвижении на северо-запад от Андреевки (к западу от Курахово) и вблизи Отрадного (к юго-западу от захваченного города) до объявленного Путиным "перемирия". В течение 8 мая они осуществляли атаки вблизи Константинополя, Андреевки, Разлива, Богатыра, Алексеевки и Отрадного.

Запорожское направление

В отчете Генерального штаба ВСУ от 8 мая в 08:00 сообщалось, что российские войска атаковали вблизи Свободного Поля и Новоселки, а также в направлении Новополя. Впоследствии до вечера враг осуществлял атаки возле этих населенных пунктов, а также в районе Бурлатского, Привольного, Новополя.

Несмотря на объявленное Путиным "перемирие", армия РФ не прекратила попытки наступления: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Представитель Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин сообщил, что российская тактическая авиация прекратила деятельность с начала путинского "прекращения огня" 8 мая, но оккупанты продолжали артиллерийские и беспилотные удары, хотя и с уменьшенной интенсивностью.

Также на Ореховском направлении в Запорожской области 8 мая войска РФ продолжали атаки вблизи Каменского и Щербаков, у Степного, Малой Токмачки, Новоданиловки.

Приднепровское направление

В отчете Генерального штаба ВСУ от 8 мая в 08:00 сообщалось, что российские войска атаковали украинские позиции на Херсонщине. Оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре в области.

Несмотря на объявленное Путиным "перемирие", армия РФ не прекратила попытки наступления: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Пропагандисты обвинили ВСУ в "нарушении" российского "прекращения огня" 8 мая, заявляя об их попытке "высадиться" на левом берегу Днепра вблизи Антоновского моста. Украинский военнослужащий, который действует там, сообщил, что российские и украинские силы ведут боевые действия на расстоянии, поэтому этот участок фронта преимущественно статичен.

Как сообщал OBOZ.UA, совместными усилиями 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия", 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко и других подразделений Сил обороны Украины был восстановлен контроль над лесным массивом к северу от Липцов в Харьковской области. Это "несколько квадратных километров тактически значимой местности", отмечают украинские защитники.

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