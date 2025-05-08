ВСУ освободили большой лесной массив на Харьковщине: как это повлияет на дальнейший ход боевых действий

Совместными усилиями 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Хартия", 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко и других подразделений Сил обороны Украины был восстановлен контроль над лесным массивом к северу от Липцов в Харьковской области. Это "несколько квадратных километров тактически значимой местности", отмечают украинские защитники.

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Об этом рассказал Генштаб Вооруженных сил Украины. В командовании ВСУ подчеркнули, что боевые действия за эту местность продолжались около полугода.

Общие потери противника в данном районе составляют более 1500 человек убитыми и ранеными. Уничтожено несколько сотен единиц различного вооружения и военной техники врага, доложили военные.

"Восстановление контроля над указанной территорией позволило отдалить линию боевого столкновения от Харькова и укрепить оборону всей области", – подчеркнули в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные были выбиты с более чем 2 миллионов квадратных метров - это более 200 гектаров. В целом освобождение длилось пять с половиной месяцев, то есть с ноября 2024 года.

Лес к северу от Липцов российские оккупанты называли "Берлин". Кроме потерь в живой силе, захватчики здесь потеряли более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники.

Напомним, что 7 мая, накануне путинского "перемирия", армия Российской Федерации развязала 196 боевых столкновений против Украины.

Также страна-агрессор в первые же часы нарушила режим прекращения огня, который сама и объявила.

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