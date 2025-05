Успели до путинского 'перемирия': в ISW подтвердили продвижение ВСУ в Курской области РФ

Страна-агрессор Россия, чьи войска 8 мая обстреляли авиабомбами Сумщину, пыталась обвинить Украину в нарушении путинского "перемирия", в частности на Курщине. Хотя Силы обороны Украины продвинулись в этом регионе до момента одностороннего введения врагом прекращения огня на "день победы".

Продвижение ВСУ подтвердили в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Оно было в поселке Теткино Глушковского района.

Так, геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 мая, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись вдоль улицы Чапаева на юго-западе Теткино и на юго-восток от поселка. В то же время ВС РФ продвинулись к международной границе к югу от Олешни (к юго-востоку от Суджи).

В отчете Генерального штаба ВСУ от 7 мая в 22:00 сообщалось, что российские войска в тот день атаковали украинские позиции в Курской области РФ, прежде чем Россия ввела одностороннее прекращение огня к 9 мая (по замыслу РФ, которая ничего не согласовывала с Украиной или ее партнерами, оно началось в 00:00 по московскому времени 8 мая).

Министерство обороны России заявило, что украинские войска "нарушили режим прекращения огня", атакуя через международную границу в Курской области 8 мая: якобы в направлении Теткино и Нового Пути (к востоку от Теткино вдоль международной границы).

По состоянию на 7 мая российские провоенные блогеры, в отличие от МО РФ, подтверждали, что Силы обороны Украины удерживают ограниченные позиции в Курской области и сохраняют преимущество над российскими войсками в этом районе в беспилотниках. Силы беспилотных систем ВСУ 7 мая сообщили об ударе по российской радиолокационной системе "Заслон" в Курской области.

Сообщается, что вблизи Теткино украинским силам пытаются противостоять подразделения российского 217-го воздушно-десантного полка (98-я дивизия воздушно-десантных войск РФ).

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 четверга, 8 мая, с начала "перемирия" Путина на фронте произошло 117 боестолкновений. Оккупанты продолжали штурмы украинских позиций (активнее всего на Покровском направлении), а также осуществляли циничные обстрелы приграничья Сумщины.

